"Doğal un talebi"yle Çubuk'taki babasından kalma eski değirmeni yeniden çalıştırdı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde değirmeni bulunan Süleyman Çayır, doğal un arayışındakilerin talebine yanıt verebilmek için geçmişte babası tarafından kullanılan eski tip elektrikli un değirmeniyle yeniden üretim yapmaya başladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde değirmeni bulunan Süleyman Çayır, doğal un arayışındakilerin talebine yanıt verebilmek için geçmişte babası tarafından kullanılan eski tip elektrikli un değirmeniyle yeniden üretim yapmaya başladı.

Tahtayazı Mahallesi'nde 30 yıldır atıl duran elektrikli değirmen, sahibi Süleyman Çayır (60) tarafından yeniden faaliyete geçirildi. Eski değirmende hiçbir katkı maddesi olmaksızın üretilen unlar, doğal ekmek üretmek isteyenlerce tercih ediliyor.

Süleyman Çayır, AA muhabirine, fabrikasyon un üretiminin değirmene olan talebi bitirdiğini ve 1990'da un üretimini bırakıp, bulgur ve hayvan yemi üretimi işine girdiklerini ifade etti.

Son zamanlarda doğal ve katkısız ürünlere ilginin arttığını, bunun üzerine eski makinelere bakım yaparak un değirmenini yeniden faaliyete geçirmeye karar verdiğini aktaran Çayır, "Yaklaşık 30 yıl aradan sonra tekrar un üretmeye başladım. Vatandaş temiz bir buğday getirirse yıkanmış ya da temizlenmiş şekilde onun buğdayından ücret karşılığı yapıyoruz ya da kendi buğdayımızdan yaparak un şeklinde satışa sunuyoruz. Bu yıl hazırladığımız unun kilosunu 6 liradan satıyoruz. Yeni başlamamıza göre elhamdülillah şu an da ilgi çok iyi." dedi.

Unun kalitesinin buğdayın kalitesi ve un öğütme tekniğine bağlı olduğunu dile getiren Çayır, "Buğday çok kaliteli ise un da güzel olur. Ancak en önemlisi çeşitli cinste buğdaylar karıştırılarak yapılan un çok daha güzel olur. Atalarımız bu unun ismine 'kırkambar unu' derlerdi. Bizim tavsiyemiz çeşidi çok olan kırkambar unudur. Geçmişte bu şekilde yaptığımız unları yıllarca insanlarımız tüketti. Şimdi de aynı şekilde un üretmeye başladık." diye konuştu.

Değirmenin yeniden faaliyete geçmesi köylüleri de sevindirdi

Tahtayazı Mahallesi Muhtarı Zekai Çevik (52) de taş değirmenlerin daha sağlıklı olduğunu vurgulayarak, "Bu değirmende öğüttüğümüz unun ekmeği çok daha lezzetli oluyordu. Çocukluk yıllarımızdaki o ekmeklerin lezzetlerine yeniden kavuşacağız. Değirmenin yeniden canlanması, insanların burayı tercih etmesi bizleri de mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle ise Çayır'ın değirmeninin ilçede geleneksel yöntemle üretim yapan tek değirmen olduğunu vurguladı.

Önemli bir ihtiyacın giderildiğini aktaran Gülle, "Değirmeni faaliyete geçirip baba mesleğini devam ettiren Süleyman Çayır ağabeyimizi tebrik ediyorum. Bu sayede bir ihtiyaç karşılanmış oldu. Kendi ürününden un yaptırmak isteyenler oluyordu ama imkansızlıklar nedeniyle yaptıramıyordu. Güzel bir hizmet oldu, hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner