Doğal Sayılar nelerdir? Doğal sayılar kaçtan başlar? Doğal sayılar 0'dan mı 1'den mi başlıyor? Doğal sayılar kümesi nedir?

Matematikte ilk bilinmesi gereken en temel konu Doğal Sayılar konusudur. Doğal sayılar 0'dan mı başlıyor yoksa 1'den mi başlıyor hep karıştırılır ve merak edilir. Doğal sayılar konusunu çok iyi anlayanlar 4 işlemi çok iyi yaparlar diyebiliriz. Peki, doğal sayılar nedir? Doğal sayılar kaçtan başlıyor? Doğan sayılar kümesi nedir? Ardışık doğal sayılar nasıldır?

Doğal sayılar N sembolü ile gösterilir. Doğal sayılar 1'den değil 0'dan başlamaktadır. Sayma sayıları kümesi ise 1'den başlar. Fakat dediğimiz gibi doğal sayılar 0'dan başlıyor. Peki, tüm doğal sayılar nelerdir? Toplam kaç doğal sayı vardır? Doğal sayılar kaçtan başlar? Doğal sayılar kümesi nedir? Doğal sayılar sembolü nasıl gösteriliyor? Sayı doğrusu nedir ve nasıl gösterilir? Detaylar haberimizde.

DOĞAL SAYILAR NEDİR?

Doğal sayılar 0'dan başlayan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... vb. şeklinde devam eden sayılar bütünüdür. Doğal sayılar N sembolü ile gösterilir. Yani doğal sayıların formülü; N={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ...} şeklindedir.

DOĞAL SAYILAR KAÇTAN BAŞLAR?

Doğal sayılar 0'dan başlamaktadır. Bazı kaynaklara göre 0 doğan sayı olarak geçmiyor fakat günümüzde 0 doğal sayıların içindedir ve doğal sayılar 0 (sıfır) 'dan başlar. Yani doğal sayılar 0, 1, 2, 3, 4... vb. şeklinde ilerler.

DOĞAL SAYILAR NELERDİR?

Doğal sayılar 0'dan +sonsuza kadar giden sayılar kümesidir. Negatif sayılar doğal sayılar kümesine dahil değildir. Buna göre 1'den 100'e kadar doğal sayıları paylaşalım.

0'DAN 10'A KADAR DOĞAL SAYILAR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0'DAN 100'E KADAR DOĞAL SAYILAR

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

100'DEN 200'E KADAR DOĞAL SAYILAR

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200

BASAMAK DEĞERİ NEDİR? SAYI DEĞERİ NEDİR?

Herhangi bir doğal sayının rakamlarının nitelediği değer o rakamın sayı değeri olmaktadır. Sayı ve basamak değeri kısmen aynıdır. Şimdi bir örnek yapalım.

Soru : 150430 sayısının basamak değerleri nedir?

150430 basamak değerleri:

Birler basamağının basamak değeri : 1 x 0 =0

Onlar basamağının basamak değeri : 10 x 3 = 30

Yüzler basamağının basamak değeri : 100 x 4 = 400

Binler basamağının basamak değeri : 1.000 x 0 = 0

On binler basamağının basamak değeri : 10.000 x 5 = 50000

Yüz binler basamağının basamak değeri : 100.000 x 1 = 100000

Basamak değerleri bu şekilde hesaplanır. Yani;

Birler basamağını 1 ile çarparız,

Onlar basamağını 10 ile çarparız,

Yüzler basamağını 100 ile çarparız,

Binler basamağını 1000 ile çarparız,

On binler basamağını 10000 ile çarparız,

Yüz binler basamağını 100000 ile çarparız.

SAYI DOĞRUSU NEDİR?

Matematikte sayı doğrusu, uzun bir çizgiden oluşan, her noktası ilgili bir tam sayıya (daha doğrusu reel sayı diyebiliriz) denk gelen koordinat sistemi bütünüdür. Sayı doğrusunda sadece doğal sayılar olmaz tüm sayılar olur. Yani sayı doğrusunda negatif tam sayılar da olabilir, rasyonel sayılar da olabilir, büyük sayılar da olabilir, kareköklü sayılar da olabilir. Çünkü sayı doğrusunda tüm reel sayılar yer almaktadır. Sayı doğrusu genellikle toplama ve çıkarma yapmayı öğrenmek için kullanılır ve sayıları öğrenme konusunda oldukça etkili bir yöntemdir.

Sayı doğrusu üzerindeki sayılardan sağ tarafta bulunanları sol taraftakilerden daha büyüktür. Yani her sağdaki sayı solundakinden büyüktür.

ARDIŞIK SAYILAR NEDİR?

Ardışık sayılar, kendisinden önce ve kendisinden sonra gelen sayılara bir kural ile bağlı olan sayılar bütünüdür. Ardışık sayılar 1'er 1'er artabileceği gibi 2'şer 2'şer veya üçer üçer de artabilir. Örneğin doğal sayılar bir ardışık sayılar bütünüdür. Çünkü birer birer artmaktadır. Haliyle doğal sayılar kümesine ardışık sayılar kümesi diyebiliriz.

Aynı şekilde ardışık çift sayıları ele alırsak bu sayılar ise 2'şer 2'şer artmaktadır.

Örneğin : 2, 4 ,6, 8, 10, 12, 14, 16... vb. bu şekilde ilerleyen sayılar ardışık çift sayılardır.

Ardışık tek sayılar da aynı şekilde ikişer ikişer artar.

Örneğin : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ... vb. şekilde ilerleyen sayılar ardışık tek sayılar kümesini oluşturur.