Doğal banyo kesesi: Kabak lifi

HATAY'da yetişen kabak lifleri, cilde sağladığı faydalar sayesinde Türkiye'nin birçok bölgesinde talep görüyor.

HATAY'da yetişen kabak lifleri, cilde sağladığı faydalar sayesinde Türkiye'nin birçok bölgesinde talep görüyor. Doğal banyo kesesine dönüşen ve sadece lif yapımı için yetiştirilen kabaklar, uzun bir sürecin ardından kullanıma hazır hale geliyor.

Defne ilçesinde evinin bahçesinde kabak lifi yetiştiren Nahya Güzelyurt, geçimini lif kabağından sağladığını belirtti. Yörede birçok kişinin de kabak lifi sayesinde evine ekmek götürdüğünü aktaran Güzelyurt, "Nisan ayında ekiyoruz ve yavaş yavaş ağaç üzerinde ya da çubuk üzerinde büyüyor. Kabak lifi bakım ve su istiyor. Meyvesini bıraktıktan sonra yaklaşık 1- 2 ay içerisinde lif kabağı ortaya çıkıyor. Daha sonra kuruyor ve soyuluyor. Satarken ise fiyatları lif kabağını boyutuna göre değişiyor" dedi.

'ALIŞAN BIRAKAMIYOR'Kabak lifinin cilt bakımında vazgeçilmez bir ürün olduğunu belirten Nahya Güzelyurt, "Kabak lifinin cilde olan faydaları saymakla bitmez. Ciltteki ölü hücrelerin uzaklaştırılması ile hücre yenilenmesini teşvik ederek, cildin yenilenmesine fayda sağlar. Kabak lifi cildi beyazlatır. Bir defa kullandıktan sonra normal lif kullanmak istemiyorsunuz. Sert görüntüsü sizi yanıltmasın, suya girince yumuşuyor ve cildi tahriş etmiyor" diye konuştu.

HAMAMLARIN OLMAZSA OLMAZI

Antakya Tarihi Uzun Çarşı'da aktarlık yapan Semir Eraslan, kabak lifinin yörede özellikle tercih edildiğini kaydetti. Lifin evlerin yanı sıra hamamlarda da tercih edildiğini belirten Eraslan, "Kabak lifi, yine yöremize özgü defne sabunu ile beraber banyolarımıza çok kullanılan doğal bir üründür. Bu lifimiz, yapısı gereği ciltte gözenekleri açıcı özelliği bulunmakla beraber cilde inanılmaz derecede faydası var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI