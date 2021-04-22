Doğadan topladığı dal ve kütükleri sanat eserine dönüştürüyor
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Doğadan topladığı dal ve kütükleri sanat eserine dönüştürüyor

Doğadan topladığı dal ve kütükleri sanat eserine dönüştürüyor
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Kültür Sanat

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çocuk yaşta ilgi duyduğu ahşap işlemeciliğini mesleği haline getiren Mert Öztürk, doğadan topladığı dal ve kütüklerden iç dekorasyon ürünleri hazırlıyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çocuk yaşta ilgi duyduğu ahşap işlemeciliğini mesleği haline getiren Mert Öztürk, doğadan topladığı dal ve kütüklerden iç dekorasyon ürünleri hazırlıyor.

Karamürsel'de bir süre ağabeyinin dükkanında çalışarak geçimini sağlayan 31 yaşındaki Mert Öztürk, doğa yürüyüşü yaparken ormanlık alanda bulunan kuru dallar ve çürümeye terk edilmiş kütükleri görünce, çocukluğundan beri ilgi duyduğu ahşap işlemeciliğini yapmaya karar verdi.

Mesleği kendi çabası ve marangozların desteğiyle öğrenen Öztürk, doğadan topladığı dal ve kütüklerden yaptığı gece lambası ve çeşitli objeleri beğenilince kendisine dükkan açtı.

Sevdiği işi yapmanın mutluluğunu yaşayan Öztürk, işlerini daha da büyütüp çırak yetiştirmek istiyor.

"Çok sabır, el mahareti ve ustalık istiyor"

Ahşap ustası Mert Öztürk, AA muhabirine, dal ve kütükler üzerinde yaptığı çalışmalarla ortaya güzel objeler çıkardığını anlattı.

Bugüne kadar severek ve isteyerek yaptığı tek işin ahşap işlemeciliği olduğunu belirten Öztürk, "Fabrikada çalıştım, esnaflık yaptım, farklı işlerde çalıştım ama sevdiğim tek iş ahşap işi. Çalışmalarımı duyan ve görenlerden talepler alıyorum. Şu anda gece lambası yapıyorum, daha fazla talebi ve sürümü olan ahşap masa ve sehpalar da yapacağım. Kafelere baharatlık konusunda talepler aldım." diye konuştu.

Kesinlikle ağaç kesip doğaya zarar vermediğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Yaptığım bütün işler, doğada atıl durumda olan, insanların sobada yakmak için topladıkları malzemelerden. Şu anda küçük dükkanım var, işimi büyüttüğümde daha büyük yere taşınmayı düşünüyorum. Bu iş artık ekmek teknem oldu, zevk alarak yapıyorum. Bunları yapmak çok sabır, el mahareti ve ustalık istiyor çünkü ortaya bir sanat eseri çıkıyor, kolay değil. İsterim ki bir çırak yetiştireyim. Benim ustam yoktu, her şeyi kendim öğrendim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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