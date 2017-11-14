Doğadan Topladığı Ağaç Parçalarına "Hayat" Veriyor

MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ahşap işleriyle uğraşan Şeref Ünal, 30 yıldır doğadan topladığı ağaç parçalarını tezgahında işleyerek süs eşyasına dönüştürüyor.



Orman ile deniz ve dere yataklarından ağaç parçalarını toplayan 55 yaşındaki Ünal, tezgahında işlediği parçaları vazo, saksı ve tabak gibi günlük kullanıma elverişli parçalar halinde getiriyor.



Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri el sanatlarına meraklı olduğunu, bu merakını da doğada ve çevresinde bulduğu çürümeye yüz tutan ağaç parçalarını değerlendirerek giderdiğini anlattı.



Kullanılmayan ve odun gözü ile bakılan ağaç parçalarını değerlendirdiklerini belirten Ünal, "Ahşabı belli bir şekle sokup insanların yaşam alanlarında süs malzemesi olarak ya da günlük kullanabilecekleri şekilde yapıyoruz. Son yıllarda çelik ve plastikten yorulan insanlar ahşaba doğru müthiş bir yönelme içerisinde. Günlük kullanımda eşyaların çoğunda ahşap tercih edilmeye başlandı." diye konuştu.



Çalışmaları lösemili çocuklar için satıldı



Ablasına ait kömürlükte bekleyen çitlembik ağacını gördüğünde dayanamadığını anlatan Ünal, "Muhtemelen yanacaktı. Çok nadir bir tür. Yakılmadan aldım. Ablamın bana nasıl bir tepki vereceğini de bilmiyorum... Bundan kase çalışması yapacağım, şu ana kadar da iyi gidiyor, kısa sürede sonlandırırım." ifadelerini kullandı.



Ünal, tamamen el yapımı ve hayal gücüne dayanan eserler yaptığını aktararak, "Genelde ahşap bizi yönlendiriyor. Kafamızdan geçeni ahşaba uygulamaya çalışıyoruz, bize ne kadar izin verirse. Dışında çatlağı olan ağacı işlemeye başlıyorsun, güzel bir form çıkabiliyor." dedi.



Geçen günlerde geliri Ankara'daki lösemili çocukların tedavisi için kullanılacak etkinliğe gönderdiği 9 çalışmanın kısa sürede satışının yapılmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Ünal, eserlerini ilçede de iki kez sergileyerek sanatseverlerin beğenisine sunduğunu sözlerine ekledi.