Doğadan Sevindirici Haber
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğadan Sevindirici Haber

Doğadan Sevindirici Haber
Habermetre - Haberler | Toplum

Şanlıurfa'da koruma altında olan kelaynak ve ceylan sayısı arttı.

Şanlıurfa'da koruma altında olan kelaynak ve ceylan sayısı arttı. Artışı değerlendiren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin koruma altında ve doğaya bırakılan kelaynakların 116 yavru dünyaya getirdiğini, bunun rekor seviyede olduğunu açıkladı. Nesli tehlike altında olan türlerle ilgili sevindirici haber geldi. Şanlıurfa'daki Birecik Kelaynak ile Kızılkuyu Ceylan Üreme İstasyonları'nda koruma altındaki hayvanların sayısı arttı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin konuyla ilgili "Birecik Kelaynak Üretme Tesisimizde şu anda 278 kelaynağımızı barındırıyoruz. Geçen yıl bir rekor kırdık ve 68 yavru üretildi. Bu yıl o rekoru ikiye katlayacağız. Nisan ayında yapılan gözlemlere göre kuşlarımız doğada 116 yavru dünyaya getirdi. Geçen yıl gibi bu yıl da rekor yavru sayısı bekliyoruz. Kuşlarımızı haziran sonuyla kafeslere alacağız. İnşallah planladığımız sayıya ulaşırız. Kuşlarımız buradaki bu özel karstik yapıyı seviyor, biz de istasyonumuzdaki karstik yapıların bulunduğu alanı genişlettik. Yeni artan yavrularımız için de saha böylelikle büyütüldü. Gelecek dönemde daha da geniş alanları sağlamaya çalışacağız. " açıklamasında bulundu.

Metin, Şanlıurfa'da koruma altındaki ceylan sayısında da artış yaşandığını belirterek, "500'ün üzerinde sahada baktığımız, koruduğumuz ceylanımız var. Bu sayıyı daha da artıracağız inşallah. " dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, yakın zamanda Şırnak'ta Cudi dağlarına 50 ceylan bıraktıklarını anımsatarak, "İnşallah 50 tane daha hayvanımızı oraya bırakacağız. Halk da memnun, oradaki bölge halkı da koruyor. Türkiye'de bulunan bu biyoçeşitliliği hep birlikte koruyarak gelecek nesillere aktaracağız. " şeklinde konuştu. Şanlıurfa kelaynak ceylan nesli tehlike altında

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Muharrem İnce Memduh Büyükkılıç
Magazin Alişan Hande Erçel Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Doğadan Sevindirici Haber - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 19:12:21. #1.13#

title