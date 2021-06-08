Doğadan Sevindirici Haber

Şanlıurfa'da koruma altında olan kelaynak ve ceylan sayısı arttı.

Şanlıurfa'da koruma altında olan kelaynak ve ceylan sayısı arttı. Artışı değerlendiren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin koruma altında ve doğaya bırakılan kelaynakların 116 yavru dünyaya getirdiğini, bunun rekor seviyede olduğunu açıkladı. Nesli tehlike altında olan türlerle ilgili sevindirici haber geldi. Şanlıurfa'daki Birecik Kelaynak ile Kızılkuyu Ceylan Üreme İstasyonları'nda koruma altındaki hayvanların sayısı arttı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin konuyla ilgili "Birecik Kelaynak Üretme Tesisimizde şu anda 278 kelaynağımızı barındırıyoruz. Geçen yıl bir rekor kırdık ve 68 yavru üretildi. Bu yıl o rekoru ikiye katlayacağız. Nisan ayında yapılan gözlemlere göre kuşlarımız doğada 116 yavru dünyaya getirdi. Geçen yıl gibi bu yıl da rekor yavru sayısı bekliyoruz. Kuşlarımızı haziran sonuyla kafeslere alacağız. İnşallah planladığımız sayıya ulaşırız. Kuşlarımız buradaki bu özel karstik yapıyı seviyor, biz de istasyonumuzdaki karstik yapıların bulunduğu alanı genişlettik. Yeni artan yavrularımız için de saha böylelikle büyütüldü. Gelecek dönemde daha da geniş alanları sağlamaya çalışacağız. " açıklamasında bulundu.

Metin, Şanlıurfa'da koruma altındaki ceylan sayısında da artış yaşandığını belirterek, "500'ün üzerinde sahada baktığımız, koruduğumuz ceylanımız var. Bu sayıyı daha da artıracağız inşallah. " dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, yakın zamanda Şırnak'ta Cudi dağlarına 50 ceylan bıraktıklarını anımsatarak, "İnşallah 50 tane daha hayvanımızı oraya bırakacağız. Halk da memnun, oradaki bölge halkı da koruyor. Türkiye'de bulunan bu biyoçeşitliliği hep birlikte koruyarak gelecek nesillere aktaracağız. " şeklinde konuştu. Şanlıurfa kelaynak ceylan nesli tehlike altında

Kaynak: Habermetre