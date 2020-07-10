Doğadan gelen sağlık; elma yağı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğadan gelen sağlık; elma yağı

Doğadan gelen sağlık; elma yağıANTALYA'nın Demre ilçesine bağlı Çevreli Mahallesi'nde yıllardır birçok hastalığa, yanıklara iyi geldiği bilinen elma yağı üretiliyor.

Doğadan gelen sağlık; elma yağı
10.07.2020 09:28 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:33

Doğadan gelen sağlık; elma yağı

ANTALYA'nın Demre ilçesine bağlı Çevreli Mahallesi'nde yıllardır birçok hastalığa, yanıklara iyi geldiği bilinen elma yağı üretiliyor. Doğadan toplanan halk arasında 'çalba' denilen ada çayı, şifaya dönüşüyor.

Demre'ye bağlı Çevreli Mahallesi'nde elma yağı üretimi yapılıyor. Bu üretim yöntemini yıllar önce Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan göç eden Mehmet Onaran'ın getirdiği biliniyor. Bu nedenle halk arasında elma yağına 'Midilli yağı' da deniyor. Elma yağı halk arasında 'çalba' da denilen kokulu ada çayından üretiliyor. Doğadan izinle toplanan çalbalar, kilosu 5 liradan satın alınıyor. Mucuk ailesi de 50 yıldır Çevreli Mahallesi'nde elma yağı üretiyor. Mehmet Mucuk (82), eşi Hatice Mucuk (73) ve oğlu Necdet Mucuk (50), elma yağı üretimini devam ettiriyor.

Toplanan çalbalar, biri aşağıda, diğeri yukarıda, iki kazana dolduruluyor. Kazanlara doldurulan çalbalar, ayakla çiğneniyor. Biraz su ile ıslatılıyor. İki kazan üst üste kapatılıyor. İki kazanın arası kırmızı ve özlü çamurla hava almaması için sıvanıyor. Ardından kazanların altındaki ocak yüksek odun ateşinde yakılıyor. Kazanların ikisindeki 150- 160 kilo çalbanın öz suyu, damıtma ile 2 saatte yüksek ısı altında buharlaşarak, boru ile su dolu havuzdaki borundan geçiyor. Buharlaşan yağ, su dolu havuzdan geçerken sıvılaşarak aşağıdaki musluktan kaba akıyor. Kaba akan sıvıdaki yağ üste çıkarken, su aşağıda kalıyor. Yukarıda kalan elma yağı, fincanla önce büyük şişelere alınıyor. 150- 160 kilo çalbadan yaklaşık 750 gram ile 1 kilo arasında elma yağı çıkıyor. Ardından kazandaki çalbaların posası çıkarılıyor. Çıkan posa saplarından ayrılarak kilosu ilaç sanayine 4 liradan satılıyor. Elma yağı ise aktarlara, eczanelere kilosu bin liradan satılıyor. Elma yağları aktarlarda ve eczanelerde 10, 20 ve 25 gramlık küçük şişelerde satılıyor. Elma yağı sadece yılın 15 Haziran- 14 Temmuz döneminde üretiliyor. Elma yağı bebeklerin karın ağrısında, gaz sancısında, üşütme, soğuk algınlığı, grip gibi vakalarda kullanılıyor. Nefes darlığına karşı doğal bir mentol olan elma yağı yanıklarda anında uygulanırsa yanan bölgenin enfeksiyon kapmasının da önüne geçiyor.

Yaşına rağmen elma yağı üretmekten vazgeçmeyen Mehmet Mucuk, "50 yıldır ben bu elma yağını çıkarıyorum. Millete şifa dağıtıyorum" dedi.

Ailesiyle elma yağı üreten Necdet Mucuk ise, "Bu tesislerde çıkardığımız elma yağı. Bu doğadan gelen bir mucize. Doğadan izinle toplattığımız ada çaylarını, bu tesislerde 150- 160 kilo çalbadan 750 gram ile 1 kilo arasında yağ elde ederek bunu halkımıza sunuyoruz. Bu bizim kültürümüz. Bunu yaşatmak için çalışıyoruz. Bu insanlar için mucize sağlık kaynağı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı Güncel
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak Güncel
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti Spor
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü Güncel
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü Dünya
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Nihat Özdemir'den şike suçlamalarına yanıt: Kayıtlarda 2010/11 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe yazıyor
Nihat Özdemir'den şike suçlamalarına yanıt: Kayıtlarda 2010/11 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe yazıyor
Bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yeni projesi için yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını kestirdi
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli
e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Cahit Özkan Halife Hafter Devlet Bahçeli Erol Katırcıoğlu
Magazin Sıla Yalın Hande Yener Bergüzar Korel
Spor Falcao Podolski Fatih Terim Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Türk Karar Bakan Temmuz
Şu an buradasınız: Doğadan gelen sağlık; elma yağı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 09:55:02. #1.14#
title