KÜTAHYA (İHA) - - Doğada bulduğu ağaç köklerini bu hale getiriyor

Yaklaşık 40 yıldır ağaç köklerinden, atılmış, kurumuş ağaçlardan ahşap bardak, kaşık, pişirgeç veya oklava yapıyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan Ramazan Yılmaz, yaklaşık 40 yıldan bu yana ağaç kökleri ve atılmış, kurumuş ağaçlardan oymacılık sanatı ile ahşap bardak, kaşık, pişirgeç veya oklava haline dönüştürüyor.

Doğada atık halde bulunan ağaç köklerini toplayan 62 yaşındaki Ramazan Yılmaz, "Yaklaşık 40 yıldır ben bunları hobi olarak başladım ve devam ediyorum. Kendi kendime öğrendim ve geliştirdim. Bu bölgede benim gibi ahşap oymacılığı yapan görmüyorum. Doğada dolaşıyorum ve kurumuş ağaç köklerinden buluyorum ve onları faydalı olacak ürünler haline getiriyorum. Sahil şehrinde, örneğin kesilmiş ve atılmış palmiye ağacı buldum. O ağaçtan su tası yaptım. Kesinlikle yaş ağaç kesmem. Madenlerde çalıştım, inşaatlarda ve kahvehanelerde çalıştım, şimdi bu işlerle vakit geçiriyorum" dedi.

Yılmaz, ağaç köklerinden yaptığı eserleri sergileyerek halkın beğenisine de sunmak istediğini sözlerine ekledi.