Silopi’de ekoloji isyanı 'Cudi’de kömür, ovada termik santral istemiyoruz'

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir araya gelen Şırnak Ekoloji Platformu üyeleri ve vatandaşlar, termik santral ve Cudi Dağı’ndaki kömür madenciliği faaliyetlerine tepki gösterdi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Şırnak Ekoloji Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşte, Silopi Termik Santrali ile Cudi Dağı’ndaki kömür madenciliği faaliyetlerine tepki gösterildi. Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında, doğanın, yaşam alanlarının ve halk sağlığının korunması çağrısı yapıldı.

Silopi Sanat Sokağı’nda başlayan yürüyüşte, “Termik Santral İstemiyoruz ” sloganı öne çıktı. Yürüyüşün ardından platform adına basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasında, temiz hava, temiz su, sağlıklı toprak ve yaşanabilir bir kentin herkesin temel hakkı olduğu belirtilerek, Silopi başta olmak üzere Botan bölgesinde bu hakların tehdit altında olduğu savunuldu.

“Silopi halkının ve bir bütün olarak canlı yaşamının karşı karşıya olduğu tehdide karşı ses çıkarmaktır”

Açıklamada, Cudi Dağı’nda yürütülen kömür madenciliği ile Silopi Termik Santrali’nin doğa, yaşam alanları ve halk sağlığı açısından tehdit oluşturduğu ileri sürüldü.

Silopi Termik Santrali’nin 2006 yılında yapımına başlandığı, 2009 yılında ilk ünitesinin, 2015 yılında ise üçüncü ünitesinin devreye alındığı belirtilen açıklamada, santralin yaklaşık 405 megavat kurulu gücüyle yılda 1,35 milyon ton asfaltit kömürü tükettiği ifade edildi.

Bu üretim modelinin Cudi Dağı ve çevresindeki yaşam alanlarının madencilik faaliyetleriyle tahrip edilmesine, hava, su ve toprağın kirlenmesine neden olduğu iddia edildi.

Açıklamada ayrıca santral bacalarından atmosfere salınan kükürt dioksit, azot oksitler, partikül maddeler, ağır metaller ve sera gazlarının yalnızca Silopi’yi değil, Botan coğrafyasını da etkileyen ciddi bir ekolojik tehdit oluşturduğu savunuldu.

“Hava kirliliğinin arttığı, su kaynaklarının zarar gördüğü savunuldu”

Bölge halkının yıllardır hava kirliliğinin arttığını, su kaynaklarının zarar gördüğünü ve tarımsal üretimin olumsuz etkilendiğini dile getirdiği belirtilen açıklamada, sağlık sorunlarının da yaygınlaştığı ileri sürüldü.

Ekokırım politikalarından vazgeçilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, yaşamı, emeği, doğayı ve insan sağlığını önceleyen bir anlayışın esas alınması gerektiği kaydedildi.

“Doğayla da barışmak zorundayız”

Açıklamada, Türkiye’de konuşulan Barış ve Demokratik Toplum sürecinin kalıcı ve gerçek bir zemine oturmasının yalnızca insanlar arasında barışın sağlanmasıyla mümkün olmayacağı görüşü dile getirildi.

Doğaya yönelik yıkım sürdüğü sürece yaşam hakkının, geleceğin ve demokratik toplumun güvence altına alınamayacağı savunulan açıklamada, doğayla da barışılması gerektiği ifade edildi.

Şırnak Ekoloji Platformu, Cudi Dağı’ndaki kömür madenciliği faaliyetlerine son verilmesini ve Silopi Termik Santrali’nin kapatılmasını talep etti.

Açıklamada ayrıca Botan’ın doğası, suyu, toprağı ve yaşamının korunması çağrısı yapılarak, “Zehir değil, oksijen solumak; ölüm değil, yaşam istiyoruz ” mesajı verildi.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu