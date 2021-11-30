Doğa ve inanç turizminin alternatif rotası Darende sanal tura açıldı

MALATYA (AA) - Anadolu'nun inanç ve doğa turizmi merkezlerinden Malatya'nın Darende ilçesi, yılın dört mevsimi sanal turla gezilebilecek.

Yıllık bir milyona yakın ziyaretçi ağırlayan ilçede hayata geçirilen sanal gezinti uygulamasıyla, tarihi ve kültürel mekanlar tüm ayrıntılarıyla görülebilecek.

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından hayata geçirilen projede Somuncu Baba Külliyesi'nde, "Allah dostu, gönül ereni" olarak bilinen Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin yanı sıra Somuncu Baba Camisi, Hulusi Efendi Haziresi, Kudret Havuzu, Tohma Kanyonu, Somuncu Baba Müzesi, Şeyh Hamid-i Veli Kütüphanesi, Balıklı Kuyular, Hasan Gazi Türbesi ve Şehitlik Anıtı, Abdurrahman Erzincani Camii ve Külliyesi, Yusuf Paşa Bedesteni, Günpınar Şelalesi, Seyyid Abdurrahman Gazi Türbesi, Balıklı Havuz, Çilehane, Hulusi Efendi Müzesi, Zengibar Kalesi gibi tarihi ve kültürel mekanlar tüm ayrıntılarıyla gezilebilmesi amaçlanıyor.

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Genel Müdürü Orhan Dinç, AA muhabirine, beş bin yıllık tarihi ve sıra dışı güzellikleriyle Anadolu'nun saklı kalmış bu beldesini dijital platformlarda tanıtmak amacıyla yenilikçi çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dinç, Somuncu Baba Külliyesi, Tohma Kanyonu ve Kudret Havuzu gibi manevi ve doğal mekanlar başta olmak üzere ilçenin önemli kültürel ve turistik öğelerinin sanal turda yer aldığını ve ziyarete açıldığını ifade etti.

"Çok güzel geri dönüşler var"

Ziyaretçilerin bilgisayar, tablet ve telefon gibi teknolojik cihazlarla siteye erişim sağlayabileceğini anlatan Dinç, şunları kaydetti:

"Hazırladığımız bu hizmet ile insanların mental sağlıklarını ve keşif duygularını canlı tutmalarına yardımcı olmak istiyoruz. Darende'yi merak edenlere ve özleyenlere ziyaret etmeleri için uygulamayı kısa bir süre önce yayına sunduk. Ziyaretçiler uygulama hizmete girdiği andan itibaren büyük bir ilgi gösterdiler. Çok güzel geri dönüşler var. Uygulamayı video ve seslendirme ile zenginleştirip yabancı dil desteği de sunarak podcast yayınlarına başlayacağız."

360 Derece sanal tur uygulamasının vatandaşlar için çok özel bir hizmet olduğu aktaran Dinç, "Manevi huzuru ve doğal güzellikleri bir arada sunan uygulama sayesinde Anadolu'nun manevi ziyaretgahı olan Somuncu Baba Külliyesi, iletişim cihazları kullanan herkes tarafından evlerinden kolayca ziyaret edebilecek." diye konuştu.