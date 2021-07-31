Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Ulu: Bazı alanlarda piknik ve spor yapmak serbest

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu Belgrad Ormanı Neşetsuyu Tabiat Parkı'nda açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, Belgrad Ormanı Neşetsuyu Tabiat Parkı'nda açıklamalarda bulundu. Ulu, "Ülkemiz orman yangınları ile ilgili zor bir süreçten geçmekte, özellikle meteoroloji müdürlüğümüzün hava tahmin raporlarına göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Bu çerçevede Orman Kanunu 74. Maddesi'ne göre 'Ormanlarda giriş ve çıkışlarda orman yangının çıkma ihtimalinin olduğu hava koşullarında Valilik gerektiğinde ormana giriş ve çıkışları kısıtlayabilir ya da tamamen kaldırılabilir' bu madde kapsamında ilimizdeki tüm ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Orman içerisindeki alanlarda ya da yollarda piknik yapmak, park yapmak, mola vermek, ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır ama sadece ilgili idarelerin izinli alanlarında, mesire alanları, piknik alanları, tabiat parkları gibi bu alanlarda piknik yapmak, spor yapmak ve gelip hoşça vakit geçirmek serbest ama bunun dışında mangal ve türevlerini yakmak yasaklanmıştır" dedi.

"80 GÜVENLİK PERSONELİ İLE 20 MUHAFAZA MEMURU EKİBİMİZ İLE TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

Fahrettin Ulu "Belgrad Ormanı içerisinde 5 ayrı noktada tabiat parklarda mevcut işletmecilerimizin bulunduğu güvenlikli ortamlarda, piknik yapılabilir, spor yapılabilir. Belgrad Ormanı için sadece bu bölgede Neşetsuyu tabiat parkında ve diğer belirlediğimiz bentler gibi alanlarda yaklaşık 80 güvenlik ile 20 muhafaza memuru ekibimiz aynı zamanda jandarma ve emniyet ile birlikte bu alanlarımızı koruyoruz. Belgrad için 100'ün üzerinde kendi ekiplerimiz ile jandarma ve emniyet teşkilatı gece gündüz takip ediyoruz etmeye devam edeceğiz sürekli teyakkuz halindeyiz" diye konuştu.

"İZİNSİZ ORMANA GİRENE 425 TL CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK"Ulu "Vatandaşlarımız, duman ya da benzeri bir şey görürlerse mutlaka 177'ye bunu bildirsinler, varsa bu konuyla ilgili bilinçsizleri mutlaka uyarsınlar. Ormana izinsiz girenler kabahatler kanunu kapsamında işlem yapılacak, ormana girenlere 425 TL cezai işlemin yanında adli soruşturması da başlatılacak" şeklinde konuştu.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı