Doğa fotoğrafçısı, karşılaştığı sürü ile neye uğradığını şaşırdı - Haberler
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Doğa fotoğrafçısı, karşılaştığı sürü ile neye uğradığını şaşırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Doğa fotoğrafçısı, karşılaştığı sürü ile neye uğradığını şaşırdı

Sivas'ta yaşayan Mustafa Aslan isimli doğa fotoğrafçısı, vaşak görüntülemeyi umarken karşılaştığı domuz sürüsü ile şaşkına döndü.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta yaşayan Mustafa Aslan isimli doğa fotoğrafçısı, vaşak görüntülemeyi umarken karşılaştığı domuz sürüsü ile şaşkına döndü.

Sivas'ta yaşayan Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Mustafa Aslan, vaşak fotoğraflamak için araziye çıktı. Aslan, kent merkezine yakın bir noktada, arazide arkadaşlarıyla birlikte gezinirken domuz sürüsüyle karşılaştı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Aslan, büyük domuz sürüsünü cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Görüntülerde 60'a yakın yaban domuzunun arazide ilerlediği görüldü.

"İLK GÖRDÜĞÜMDE AYI ZANNETTİM"

Mustafa Aslan, domuzların bazılarının cüsselerinin büyük olduğunu ve ilk gördüğünde ayı zannettiğini belirterek, "Vaşak fotoğraflamak için arazide dolaşıyordum. Bir domuz sürüsü gördüm. Bugüne kadar gördüğüm en büyük sürüydü. İçinde 60'a yakın domuz vardı. Bazıları o kadar büyüktü ki ilk gördüğümde ayı zannettim. Cüsseleri çok büyüktü. Domuzların güzergahı üzerinde olamadığım için aslında korkmadım ama yine de heyecanlandım. Kalp atışımda hızlanma oldu" dedi.

"YABAN DOMUZLARI TOPRAĞI HAVALANDIRARAK TOPRAĞI ZENGİNLEŞTİRİYOR"

Doğadaki hiçbir hayvanın gereksiz olmadığını vurgulayan Aslan, "Yaban domuzları diğer bütün hayvanlar gibi doğada bir zincirin içinde. Onlarda doğaya faydalı hayvanlar. Hiçbir hayvan doğada boşuna yer almıyor. Yaban domuzları toprağı havalandırarak toprağı zenginleştiriyor. Kabuklu yemişlerin tohumlarını başka yerlere saçarak hem ormanın hem bozkırın yeşermesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

(Onur Erden - Demet Karakuş-İHA)

Doğa fotoğrafçısı, karşılaştığı sürü ile neye uğradığını şaşırdı

Doğa fotoğrafçısı, karşılaştığı sürü ile neye uğradığını şaşırdı

Doğa fotoğrafçısı, karşılaştığı sürü ile neye uğradığını şaşırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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