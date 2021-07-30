"Doğa Alarm Veriyor" Sergisi Balıkesir Antandros Derneği'nde ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye ve dünyadan birçok karikatüristin çizdiği çevre konulu eserlerin yer aldığı "Doğa Alarm Veriyor" Karikatür Sergisi, şimdi de 27 Temmuz – 12 Ağustos tarihleri arasında Antandros Derneği, Altınoluk, Edremit'te ziyaretçilere kapılarını açtı.

Aydın Doğan Vakfı'nın, toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle 37 yıldır düzenlediği Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan karikatüristlerin çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla çizdiği karikatürler "Doğa Alarm Veriyor" adıyla bir sergiye dönüştü. Birleşmiş Milletler Konferansı'nın Dünya Çevre Günü olarak kabul ettiği 5 Haziran'da çevrenin korunmasına ve toplumsal farkındalık yaratılmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen sergide Türkiye'nin yanı sıra Endonezya, Slovakya, İran, Rusya, İtalya, Özbekistan, Hırvatistan, Polonya gibi birçok ülkeden karikatüristin eserleri yer alıyor. Küresel ısınma, buzulların erimesi, çevre kirliliği, hava kirliliği, deniz kirliliği, atıklar ve çöpler, ağaçların kesilmesi, değişen atmosfer gibi konulara dikkat çeken birbirinden çarpıcı eserlerin yer aldığı sergi 27 Temmuz – 12 Ağustos tarihleri arasında Antandros Derneği, Altınoluk, Edremit'te sanatseverlerle buluşuyor. "Doğa Alarm Veriyor" Sergisi sanalmuze.aydindoganvakfi.org.tr adresinden sanal olarak da gezilebiliyor.

Her yıl dünya gündemine ışık tutan eserlerin yarıştığı Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na bugüne dek 137 ülkeden 8.800'ü aşkın sanatçı katıldı. Pek çok farklı ülkeden yüzlerce saygın karikatüristin katıldığı yarışmanın Seçiciler Kurulu da dünyanın en önemli karikatür ustalarından oluşmaktadır. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması bugün dünyada "Karikatürlerin Oscar"ı olarak bilinmektedir.

Kaynak: Bültenler