Dog filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dog filmi ne zaman, nerede çekildi?

Dog filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dog filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Dog filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Dog konusu, özeti ve Dog oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Dog filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Dog filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dog filmini izleyecek olanların merak ettiği Dog konusu nedir, Dog oyuncuları kimler ve Dog özeti gibi konuları inceliyoruz.

DOG FİLMİ KONUSU NEDİR?

K-9, başrollerinde Jim Belushi ve Mel Harris'in yer aldığı 1989 yapımı Amerikan polisiye aksiyon komedi filmidir. Yönetmenliğini Rod Daniel üstlendi, senaryosunu Steven Siegel ve Scott Myers yazdı, yapımcılığını Lawrence Gordon ve Charles Gordon üstlendi ve Universal Pictures tarafından gösterime girdi.

Belushi, Ken Lyman (Kevin Tighe) adlı büyük bir uluslararası uyuşturucu satıcısı tarafından idam edilmek üzere etiketlenen huysuz San Diego polis dedektifi Michael Dooley'i canlandırıyor. K-9 Çavuş Brannigan (Ed O'Neill) yardım etmek için Dooley'e "Jerry Lee" (adını rock and roll şarkıcısı Jerry Lee Lewis'ten alıyor) adında alışılmışın dışında uyuşturucu koklayan bir polis köpeği veriyor.[3] İkili, Lyman'ı parmaklıklar ardına koymaya çalışır ancak Dooley, Jerry Lee'nin yalnızca istediği zaman ve istediği şekilde çalışan, yaramaz ve akıllı bir aleck olduğunu kısa sürede öğrenir Filmdeki şakaların çoğu Jerry Lee'nin şakacı, yıkıcı bölümleri etrafında dönüyor.

DOG FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Jim Belushi - Dedektif Michael Dooley

Mel Harris - Tracy

Kevin Tighe - Lyman

Ed O'Neill - K-9 Çavuş Brannigan

James Handy - Teğmen Byers

Sherman Howard - Dillon

Daniel Davis - Halstead

Cotter Smith - Gilliam

John Snyder - Freddie

Pruitt Taylor Vince - Benny

Marjorie Bransfield - Araba Bayisi Alıcısı

William Sadler - Don, Araba Satıcısı

DOG FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

K-9, Ağustos'tan Ekim 1988'e kadar Kaliforniya'nın San Diego ve San Fernando Vadisi bölgelerinde ve çevresinde çekildi. Mekanlar arasında Coronado'daki Hotel del Coronado ve Golden Hills mahallesindeki Golden Hills Cafe vardı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan uyarı: Petrol fiyatını düşürün, izliyorum

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki
İsrail'in en büyük saldırısı! Tahran yangın yerine döndü

Savaştaki en şiddetli saldırı! Başkent yangın yerine döndü
Narin Güran'ın ağabeyi Enes'ten Yargıtay'a temyiz başvurusu

Narin Güran'ın tutuklu ağabeyinden yeni hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'nin İran'ı vurmasına Putin'den ilk tepki

ABD'nin İran'ı vurmasına Putin'den ilk tepki
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
İran'dan jet misilleme! Füzenin düştüğü an kameraya böyle yansıdı

Jet misilleme! Ülke siren sesleriyle inledi, halk sığınaklara kaçtı
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu

Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu
Liverpool kesenin ağzını açtı: 3 transfere 237 milyon euro bonservis

Son şampiyon kesenin ağzını açtı: 3 transfere tam 237 milyon euro
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.