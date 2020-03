Doç. Dr. Şener: Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener, koronavirüse karşı alınması gereken önlemlerde cep telefonuna dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, kablolu ya da bluetooth kulaklıkla kullanılması gerektiğini söyledi. Şener, yüzeyi pürüzlü sebze ve meyveleri de sirke ve tuzlu suda bir süre bekletilip, iyice arındırıldıktan sonra tüketilmesi gerektiğini anlattı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, kısa sürede dünyaya yayılan ve 15 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan koronovirüsün, Türkiye'de de her geçen gün vaka sayısı artarken yetkililer tedbir almaya, uzmanlar da uyarılarda bulunmaya devam ediyor. ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener de günlük hayatta koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

Koronavirüsün 1 metreden yakın temaslarda solunum yoluyla bulaştığını, 1 metreden uzak mesafelerde ise bilinçsiz bir şekilde önce ele oradan da ağza geçerek bulaştığını belirten Doç. Dr. Alper Şener, "Genel önlemler bakımından çarşı pazardan aldığımız sebze ve meyvede dikkat etmemiz gereken konular var. Çünkü virüs bunlar üzerinde saatlerce kalabilir. Bunları sadece sudan geçirmek yeterli. Ancak yüzeyi pürüzlü olan örneğin çilek, marul gibi herhangi bir virüsün yerleşebileceği ürünleri sirkeli ve tuzlu içinde bir süre bekletip, yıkamak gerekir. Ardından da bu sudan arındırmalıyız. Ancak sirke ve tuzlu suyu ağzımıza, burnumuza temas ettirmemeliyiz. Domates, elma, portakal, mandalina gibi ürünleri sadece suyla yıkamak yeterli" dedi.'EKMEĞİ KIZARTIN, ETİ 60 DERECE ÜZERİNDE PİŞİRİN'Yoğun ekmek tüketen bir toplum olduğumuzu ifade eden Doç. Dr. Alper Şener, "Ekmeği poşetli alsak dahi koronavirüse karşı tedbir olarak bu dönemde özellikle ekmeği kızartarak tüketmeliyiz. Et ve et benzeri ürünleri 60 derece üzerinde pişirmek bizim için önemli. Bu virüsün dış ortamda yaşama ısısı 5 ile 60 santigrat derece arasında. Bu ısı derecelerine hem pişirme, hem de saklama koşullarında dikkat etmek gerekir" diye konuştu.'VİRÜS TELEFONDA 3 SAAT İLA 3 GÜN YAŞAYABİLİR'Vatandaşları cep telefonu konusunda da uyaran Şener, telefonların her yere koyulmaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Cep telefonları sürekli olarak ağzımıza, burnumuza yakın materyaller. Cansız yüzey olarak baktığımıza, cam yüzey olduğu için virüs burada 3 saat ile 3 güne kadar yaşayabilir. Bu nedenle yine bu dönemde cep telefonuyla kablolu ya da bluetooth kulaklık kullanarak konuşmak koruma anlamında bir avantaj. Herhangi bir cansız yüzeye temas ettiğinizde ya da canlı bir kişiyle tokalaştığınızda elinize geçecek virüsün, ağzınıza ve burnunuza geçmesini engellemek maksadıyla kolonyayla, ıslak mendille veya sıvı sabunla el dezenfeksiyonunu sağlayıp, bu enfeksiyon zincirini, sirkülasyonunu kırmak gerekiyor"'65 YAŞ ÜZERİ EVDE KALIRSA, ENFEKSİYON ZİNCİRİ KIRILABİLİR'

65 yaş üstü hastaların evde kalmasının enfeksiyon zincirini kırmak için önemli olduğunu da belirten Doç. Dr. Alper Şener, "Yani mümkün olduğunca az kişinin bu virüsle karşılaşması yoğun bakım ihtiyacını gerektirecek öldürücü komplikasyon ihtimalini azaltacaktır" dedi.

Kaynak: DHA