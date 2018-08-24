Doç. Dr. Onmaz: İmkanı Olan Sevdiğine At Alsın

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Atçılık ve Binicilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz, ata binen kadınlarda zaman içinde ortaya çıkan yüksek tansiyon, diyabet, kalp ve kiloyla ilgili sağlık sorunlarına daha az rastlandığını söyledi. Onmaz, "Araştırmalarda, atları olan kadınlar, olmayanlara göre ortalama 15 yıl kadar daha fazla yaşıyor. İmkanı olan, mutlu bir yaşam için sevdiğine at alsın" dedi.

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan ata binmenin bazı hastalıklara iyi geldiği belirtildi. Kayseri Erciyes Üniversitesi Atçılık ve Binicilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz, atların özellikle kadınlar üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu söyledi. Onmaz, "Yapılan çalışmalara göre, atları olan kadınlar, olmayanlara göre ortalama 15 yıl kadar daha fazla yaşıyor. Ayrıca atları olan kadınların zaman içerisinde ortaya çıkan yüksek tansiyon, diyabet ve kalple ilgili sağlık sorunlarına daha az eğilimli olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda binicilik faaliyetleri ve atlarla birlikte geçirilen dış ve sosyal aktiviteler, kadınların kendilerini daha iyi hissetmelerini ve hayata daha sıkı bağlanmalarını sağlıyor" dedi.

Türkiye'de at sahibi olma oranının diğer gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında çok düşük olduğunu dile getiren Doç. Dr. Onmaz, şunları söyledi:

"Uzun ve sağlıklı bir hayat için bu oranın yükseltilmesi gerekiyor. İmkanı olan vatandaşlarımızın eşlerine doğum günü, evlilik yıl dönümü, yeni yıl gibi kutlama yapılan ya da hediye alınan günlerde çiftlere at almaları önerisinde de bulunuyoruz. Çünkü, atlar aynı zamanda çağın hastalığı stresten de uzak tutuyor. Bunun yanında ata binen kadınlar, formda kalmak için sağlıklı ve dengeli besleniyor, kilo kontrolü önemli yer tutuyor. Bu nedenle daha uzun, planlı ve mutlu bir yaşam için eşlere at sahibi olmaların tavsiye ediyoruz."

- Kayseri