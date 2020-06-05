DJ'ler albüm gelirlerini COVID-19 mücadelesine bağışlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DJ'ler albüm gelirlerini COVID-19 mücadelesine bağışlıyor

Koronavirüs müziğe engel olamadı, NewYork'ta aralarında bir Türk sanatçının da yer aldığı 10 DJ salgın döneminde yeni bir albüm çıkardı.

DJ'ler albüm gelirlerini COVID-19 mücadelesine bağışlıyor
05.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:53

Koronavirüs müziğe engel olamadı, NewYork'ta aralarında bir Türk sanatçının da yer aldığı 10 DJ salgın döneminde yeni bir albüm çıkardı. DJS UNITED New York adlı albümün tüm gelirleri, COVID-19 hastalarının bakım ihtiyaçları için New York'ta bulunan Presbyterian Hospital'a bağışlanacak.

Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını, sanat camiasını olumsuz yönde etkiledi. Alınan sosyal izolasyon tedbirleri kapsamında sahnelerin ve eğlence mekanlarının kapatılarak kültür sanat etkinliklerinin iptal edilmesi, sanatçıların üretim yapması ve müzikseverlerle buluşması açısından zorlu bir süreci beraberinde getirdi. Tüm bu olumsuzluklar müziğin önüne geçemedi. New York'ta yaşayan ve aralarında MEMOS sahne adıyla bilinen Türk DJ Serhan Aydemir ile Grammy ödüllü prodüktör Hex Hector, Oscar P, Ameme ve Sasha Barbot gibi ünlü DJ'lerin yer aldığı 10 sanatçı, salgın sırasında DJS UNITED New York adını verdikleri müzik projeleri ile dikkat çekici bir albüme imza attı. 25 Mayıs tarihinde dinleyiciyle buluşan ve 11 şarkıdan oluşan albümün prodüktörlüğünü Sasha Barbot ve Pietro Gramegna üstlendi. Albümün tüm gelirleri ise COVID-19 hastalarının bakım ihtiyaçları için New York'ta bulunan Presbyterian Hospital'a bağışlanacak.

Müziğin iyileştirici gücü bir kez daha sahnede

Çalışmaları bu yılın Nisan ayında başlayan ve Haziran ayında müzik piyasasına iddialı bir giriş yapan DJS UNITED albümünde House, Deep House ve Afrobeat türlerinin önde gelen isimlerinden Türk DJ Serhan Aydemir (MEMOS), Grammy ödüllü prodüktör Hex Hector, Oscar P, Ameme, Sasha Barbot, Jordi Iven feat. Duddha, Sabine Blaizin feat. Okai Musik, doux.,Oktave ve Leo + The Munk Machine yer alıyor. Toplam 11 şarkıdan oluşan ve salgın sürecinde hayata geçirilen albüm, tüm gelirlerini Covid-19 hastalarının bakım ihtiyaçları için bağışlayarak müziğin iyileştirici gücünü tüm dünyaya gösterebilmeyi amaçlıyor.

Projedeki tek Türk, DJ MEMOS, Alaila şarkısıyla albümde

Uzun yıllardır New York'ta yaşayan Türk DJ ve prodüktör Serhan Aydemir (MEMOS), DJS UNITED albümüne Alaila adlı şarkısıyla katkı sunuyor. Albümdeki tek Türk sanatçı olarak dikkat çeken DJ Aydemir, elek-tronik müziğin Türkiye'den başarılı temsilcileri olduğunu belirterek, 'Salgın, uyumayan şehir olarak nitelendirilen New York'ta gece hayatını tamamıyla durdurdu. Ancak sahnede performans gösteren sanatçılar olarak bizler, bu süreçte başlattığımız DJS UNITED New York projesiyle müziğin durmasına izin vermedik. İyiliğin müzikle çoğaltılabileceğine olan inancımızla hem müzikseverlere keyif vermeyi hem de koronavirüs mücadelesine destek olmayı hedefledik. Türkiye'den bir sanatçı olarak alanının en başarılı isimleriyle bu denli anlamlı bir projede yer almak ve Türkiye'yi temsil etmek benim için büyük bir gurur. Bugün iyi yerlere gelen ve global anlamda isim yapmayı başaran Türk DJ'lerin sayısı da gurur verici. Dilerim bu başarının altında yatan müzik tutkusu, yeni nesillerden de değerli sanatçılar kazanmamıza vesile olur" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'yeü üstü kapalı çağrı: Baba olmak istiyorum Magazin
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'yeü üstü kapalı çağrı: Baba olmak istiyorum
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı Magazin
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi Magazin
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor Magazin
Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor
Şahan Gökbakar, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten kovduğu ileri sürülen güvenlik personelinin attığı veda mesajını paylaştı Magazin
Şahan Gökbakar, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten kovduğu ileri sürülen güvenlik personelinin attığı veda...
İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti Magazin
İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu
Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler
Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır
Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır
Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı
Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı
Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar
Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar
Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu
Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Beyazıt Öztürk'ten 'Beyaz Show' hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum
Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi
Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu
Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler
Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı
Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı
Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi
Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi
Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor
Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı
Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti
Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı
Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Hasan Polatkan Adnan Menderes Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Tilbe Saran Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Karar Çocuk Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: DJ'ler albüm gelirlerini COVID-19 mücadelesine bağışlıyor - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 11:53:40. #1.14#
title