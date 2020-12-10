DJ Doğan Kartal: "Dönüşümüz muhteşem olacak"
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DJ Doğan Kartal: "Dönüşümüz muhteşem olacak"

10.12.2020 09:56 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:04
DJ Doğan Kartal:

Türkiye'nin müzik sektöründe isim yapan yeteneklerinden DJ Doğan Kartal, pandemi sürecinde ara verilen eğlence sektörüne daha güçlü döneceklerini söyledi.

Türkiye'nin müzik sektöründe isim yapan yeteneklerinden DJ Doğan Kartal, pandemi sürecinde ara verilen eğlence sektörüne daha güçlü döneceklerini söyledi. DJ'lerin bu aradan yararlanması gerektiğini söyleyen başarılı DJ bir önce normale dönüşün müjdesini beklediğini ifade etti.

Özellikle pandemi öncesindeki dönemde gösterdiği salon performanslarıyla kendisini dinlemeye gelen insanları eğlendiren ve müzik keyfi yaşatan DJ Kartal, pandeminin tüm dünyada olduğu gibi eğlence sektörüne de büyük darbe vurduğuna dikkat çekti. Bu süreçte kurallara uyarak evinde zaman geçirdiğini ve çalışmalarını evindeki stüdyosunda sürdürdüğünü anlatan Kartal, "Evime ufak bir stüdyo kurdum. Burada da yeni dönem için insanları mutlu edecek müzikler hazırlıyorum. İnsanları mutlu etmeyi ve dans ettirmeyi özledim. Umarım pandemi bittiğinde bizim de dönüşümüz muhteşem olacak" şeklinde konuştu.

Pandeminin sektöre verdiği zarar ile ilgili konuşan başarılı DJ Kartal, " Tüm dünya olduğu gibi bizim de işimiz çok sekteye uğradı. Özellikle 2019 yazında çok iyi bir ritim yakalamıştık. Sektörde sağlam ve yoğun bir tempomuz vardı. İnsanları her dönem eğlendirebiliyorduk. Ancak Covid-19'un tüm dünyaya yayılmasıyla bizim de işimiz sekteye uğradı. Gece kulüplerin geçici olarak kapanması bile mekan sahiplerini zora soktu. Umarım en kısa sürede şu virüsü atlayıp normal hayata geçiş yaparız. Biz de tüm hazırlığımızı buna göre yapıyoruz" İfadelerini kullandı.

2021 yazına kadar bulunacak bir aşı hamlesiyle virüsün etkisinin azalacağına inandığını belirten Kartal, önümüzdeki sene piyasaya çok güçlü bir giriş için enerji depoladıklarını sözlerine ekledi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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