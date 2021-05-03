DJ Ahmed Zaki Mohammed: "Remix çalışmam sürpriz olacak"
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DJ Ahmed Zaki Mohammed: "Remix çalışmam sürpriz olacak"

DJ Ahmed Zaki Mohammed: 'Remix çalışmam sürpriz olacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Iraklı DJ Ahmed Zaki Mohammed 2021 yazında çıkaracağı yeni çalışması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Iraklı DJ Ahmed Zaki Mohammed 2021 yazında çıkaracağı yeni çalışması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Remix çalışacağını belirten Mohammed "Daha önceki çalışmalarımın dışında bir çalışma ile bu yaz sevenlerime sürprizim olacak" şeklinde konuştu.

2021 Ağustos ayı içinde albümün çıkacağını ifade eden Genç DJ Ahmed Zaki Mohammed, tanıtım çalışmalarının en yoğun planlandığı ülke olarak Türkiye'yi gösterdi. "Müzik piyasası Türkiye'de her zaman canlı kalabilmiş. Türkiye'nin benim gözümde her zaman farklı bir yeri oldu. Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde de önemli bir organizasyon hazırlığı içindeyiz. Umarım sevenlerimi de memnun eden bir çalışma olur. Mayıs ayı içinde Türkiye'ye tekrar geleceğim" dedi.

Türkiye'ye ilk gelişinin ardından hayran kaldığını ve sık sık Türkiye'ye gelmeye başladığını ancak pandemi yasaklarının etkisi ile bu ziyaretlerini bir süre ertelemek zorunda kaldığını ifade eden DJ Ahmed Zaki Mohammed "Dünyanın birçok ülkesini gezme fırsatım oldu. Türkiye'nin doğal güzelliği kadar Türk insanının sıcakkanlılığını hiçbir ülkede göremedim. Yaz ayında bir remix çalışmam olacak. Eğer pandemi etkisi biraz olsun kırılmış olursa bunu Türkiye'de sevenlerimle de paylaşacağım" dedi.

"Koronavirüs hayatın faniliğini gösterdi"

Genç DJ Ahmed Zaki Mohammed, 2019 yılının son aylarında dünyayı etkisi altına almaya başlayan korona virüs pandemisi ile ilgili de konuşarak, "Her gün yüzlerce insanı kaybettiğimiz şu günlere baktığımızda, hayatın ne kadar da fani olduğunu görüyoruz. Etrafımda birçok kişiyi bu yüzden kaybettim. İlk başlarda etkisinden kurtulamasak da zamanla yokluklarına alışıyoruz onların. Belki bugün varız, yarın biz de olmayacağız. Ama üreterek, ortaya bir eser çıkararak, gelecekte de güzel bir biçimde anılmak istiyorum. Bu yüzden yeni çıkaracağım çalışma için yoğun bir biçimde çalışıyorum" diyerek, yaz ayında çıkarmayı planladığı sürpriz albüm için sezonu açıkladı. - MERSİN

DJ Ahmed Zaki Mohammed: 'Remix çalışmam sürpriz olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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