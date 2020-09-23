Dizinin başrol oyuncusu Dominic Purcell müjdeli haberi verdi! Prison Brekak'ın 6. sezonu geliyor
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Dizinin başrol oyuncusu Dominic Purcell müjdeli haberi verdi! Prison Brekak'ın 6. sezonu geliyor

23.09.2020 16:04 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:12
Dizinin başrol oyuncusu Dominic Purcell müjdeli haberi verdi! Prison Brekak'ın 6. sezonu geliyor

Prison Break'ın başrol oyuncusu Dominic Purcell, uzun süredir akıbeti belli olmayan dizinin 6. sezonunun başlayacağı müjdesini verdi.

Dizi dünyasının efsanelerinden biri olan Prison Break'ın 6. sezonu sevenleriyle buluşacak. Dizi hakkındaki müjdeli haberi de başrol oyuncusu Dominic Purcell verdi.

"6. SEZON OLACAK"

Dizide tutuklu Lincoln Burrows'u canlandıran Dominic Purcell, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla Prison Break 6. sezonunun olacağını doğruladı. Purcell şifreli paylaşımında "Söylenti 1. Ben yaşlıyım. Evet, 50 yaşındayım... Söylenti 2. Kelim. Hayır, kel değilim saçım var, insanlar tıraş etmemi istiyor. Üçüncü söylenti, 6. sezon olacak. Evet... 4. söylenti. İnsanlardan hoşlanıyor muyum? Hayır. Kitlesel olarak değil. Kesinlikle hayır" dedi.

Dizinin başrol oyuncusu Dominic Purcell müjdeli haberi verdi! Prison Brekak'ın 6. sezonu geliyor

AKIBETİ MERAK EDİLİYORDU

2005-2009 yıllarında yayınlanan ilk dört sezonu ile izleyicileri kendisine hayran bırakan dizi, sürpriz bir kararla 2017'de bambaşka bir hikayeyle ekrana geri dönmüştü. Yıllar sonra gelen beşinci sezon sonrası dizinin devamının geleceği söylenmişti. Ancak, peş peşe gelen iptaller ve ertelemeler sonucunda dizinin akıbeti merak konusu olmuştu.

Haber Yorumları (1)
PRESİN BRAEK HAYRANI: çok ama çok mutluyummmmmm
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