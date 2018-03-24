Diyarbakırlı Kadınlara İstihdam İmkanı Sağlayan Eğitim

NURTEN ASLAN - Diyarbakır'ın merkez Bağlar Kaymakamlığı bünyesindeki Aile Destek Merkezinde düzenlenen hasta ve yaşlı bakımı kursu ile kadınların mesleki eğitim ile istihdam edilmesi amaçlanıyor.

Diyarbakır'da kaymakamlıklara bağlı olarak hizmet veren Aile Destek Merkezlerinde özellikle dezavantajlı kadınları evlerinden çıkarıp, üretime kazandıracak, istihdam edilmelerini ve sosyalleşmelerini sağlayacak çalışmalar yürütülüyor.

Kadınlara yönelik birçok kurs açılan merkezlerde, meslek sahibi olabilecekleri imkanlar da sunuluyor.

Merkez Bağlar Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezinde açılan kursa katılan kadınlara da istihdam imkanı sağlamak amacıyla hasta ve yaşlı bakımı eğitimi veriliyor.

Merkezde ücretsiz eğitim gören kadınların, aldıkları sertifika ile çalışabilmelerinin önü açılıyor.

Kiminin çocuklarıyla katıldığı kursta, kadınlar uygulamalı olarak hasta ve yaşlı bakımının nasıl yapılacağı konusunda kapsamlı eğitim alıyor.

Çalışmak, ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum"

Kursiyerlerden Songül Kaçmaz AA muhabirine, bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olduğunu ancak iş bulamadığını belirterek, iş imkanı sağlaması nedeniyle bu kursa katılmaya karar verdiğini, alacağı sertifika ile meslek sahibi olmak istediğini dile getirdi.

Ev kadını Nursel Atan, eşinden ayrıldığını, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğu bulunduğunu anlatarak, ailesinin geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

İş bulamadığını, bakım evlerine müracaat ettiğini fakat sertifikası bulunmadığı için başvurularının kabul edilmediğini dile getiren Atan, "Sertifikamı alarak çalışmak, çocuklarımın bakımını sağlamak için kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Kursu açan yetkililere teşekkür ederim. Çok mutluyum. İnşallah ben de iş sahibi olurum." diye konuştu.

Hemşirelik bölümü mezunu Eda Çelik, alacağı eğitim ve sertifika ile kendisini daha da geliştireceğine inandığını anlatarak, "Sertifika ile işe yerleşmem daha kolay olacak. Daha iyi bir yerde çalışmamı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fizyoterapi bölümünden mezun olan Özlem Şimşek, 2 yıldır iş bulamadığını, bu nedenle kursa katıldığını belirterek, kurs sayesinde iş bulacağına ve alacağı sertifika ile önünün açılacağına inandığını söyledi.

Eğitmen Huriye Çelik ise kursa talebin iyi olduğunu, mekan sıkıntısı nedeniyle fazla kursiyer alamadıklarını aktardı.

Kadınların meslek sahibi olmasını ve istihdamını sağlamak istediklerine işaret eden Çelik, bu amaçla iş imkanı yüksek olan bu kursun açıldığını dile getirdi.

"Kursun iş imkanı yüzde yüz"

Merkezin koordinatörü Arzu Çetin, merkezde kadınlara yönelik çeşitli kurslar düzenlediklerini, 18 kursta 500'ü aşkın kadına çeşitli branşlarda eğitim verdiklerini söyledi.

"İstihdamı daha çok olan kurslar açmaya gayret gösteriyoruz. Hasta ve yaşlı bakım kursu da bunlar arasında. Bu kursun iş imkanı yüzde yüz. Kursun sonunda sertifikalarını alanlar iş imkanına kavuşuyor." diyen Çetin, eğitime talep olduğunu bildirdi.

Kursu bir ay önce açtıklarını ifade eden Çetin, Diyarbakır'da bu eğitimin ücretsiz olarak sadece merkezlerinde verildiğine dikkati çekti.

Çetin, şu an kursa 15 kişinin devam ettiğini, 80 kadının da yeni kurs açılmasını beklediğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Yeni kurslar açacağız. Kursta hastalara nasıl bakılacağı ve yaşlı bakımı ile ilgili her konuda eğitim veriliyor. Kadınlar, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı sertifika alıyor. Kursu başarıyla tamamlayanlara yaşlı bakım evlerinde ve rehabilitasyon merkezlerinde iş imkanı var."

"Piyasada karşılığı olan bir iş"

İŞKUR İl Müdürü İsmail Koç da bölgede mesleki eğitime ihtiyaç olduğunu belirterek, Aile Destek Merkezince açılan kursun da isabetli olduğunu söyledi.

Yaşlı bir kitlenin bulunduğunu, hasta ve yaşlı bakımı konusunda taleplerin geldiğini ifade eden Koç, "Kursiyerlere, aldıkları sertifika ile bize müracaat ettikleri zaman iş bulabiliriz. Yaşlı ve hasta bakımı aranan meslekler arasında bulunuyor. Piyasada karşılığı olan bir iş. Özellikle sertifikası olanlara ilgi var." şeklinde konuştu.