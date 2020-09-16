Diyarbakırlı fındık işçileri, yemek organizasyonuyla memleketlerine uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakırlı fındık işçileri, yemek organizasyonuyla memleketlerine uğurlandı

Fındık hasadı için Diyarbakır'dan Sakarya'ya gelen tarım işçileri, Sakaryalı fındık üreticisinin gerçekleştirdiği yemek organizasyonuyla memleketlerine yolcu edildi.

16.09.2020 14:19 | Son Güncelleme: 16.09.2020 15:41

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık üreticisi Birol Aksoy, fındık hasadı için Diyarbakır'dan kente gelen tarım işçiler için hem sezonun yorgunluğunu atmak hem de kardeşlik mesajı vermek amacıyla yemek organizasyonu düzenledi. Karasu sahilinde düzenlenen yemek programından sonra tarım işçileri, memleketlerine yolcu edildi.

Diyarbakırlı fındık işçileri yemek organizasyonuyla memleketlerine uğurlandı

FINDIK SEZONUNUN ARDINDAN

Birol Aksoy, yaptığı açıklamada, 2020 fındık sezonunun sona ermesinin ardından Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Dedeköy'den gelen fındık işçileriyle yorgunluk atmak, Sakaryayı tanıtmak ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

"EZELDEN BERİ KARDEŞİZ''

İlk defa deniz gören bazı işçilerin heyecanına ortak olduklarını belirten Aksoy, "Bir dahaki sene için onlarla sözleştik. Sakarya'nın bir kardeşlik coğrafyası olduğunu onlara anlattık, 72 farklı milletin yüzyılları aşan bir şekilde beraber sorunsuz yaşamalarını örnek gösterdik. Kur'an-ı Kerim Hucurat suresinde 'Müminler ancak kardeştir' düsturunu şiar edinmiş bir milletiz. Ezelden beri kardeşiz ve sonsuza dek kardeş kalmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Diyarbakırlı fındık işçileri yemek organizasyonuyla memleketlerine uğurlandı
Diyarbakırlı fındık işçileri, yemek organizasyonuyla memleketlerine uğurlandı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mike Pompeo Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Barış Falay Halil Sezai Aytaç Ağırlar İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Adem Büyük Tamer Tuna Gökhan Töre Mbaye Diagne
Daha Fazla Kaza Ateş Bursa Karar
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakırlı fındık işçileri, yemek organizasyonuyla memleketlerine uğurlandı - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 15:40:55. #1.15#
title