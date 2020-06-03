DİYARBAKIR YASAĞA RAĞMEN SÜRDÜRÜLEN DÜĞÜN VE TAZİYELER KORONAVİRÜS VAKALARINI ARTIRIYOR
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DİYARBAKIR YASAĞA RAĞMEN SÜRDÜRÜLEN DÜĞÜN VE TAZİYELER KORONAVİRÜS VAKALARINI ARTIRIYOR

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, koronavirüs bulaş riski nedeniyle pandemi kurulları tarafından yasaklanan düğün, mevlit ve taziyelerin sürdürülmesi vaka sayılarını artırdı.

03.06.2020 08:34 | Son Güncelleme: 03.06.2020 08:39

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, koronavirüs bulaş riski nedeniyle pandemi kurulları tarafından yasaklanan düğün, mevlit ve taziyelerin sürdürülmesi vaka sayılarını artırdı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, bölgede artan vakalarda ilgili uyarılarda bulunarak, "Vatandaşlarımız, yeni normalleşmeyi eski normalleşmeyle karıştırıyor" dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Şırnak, Batman, Elazığ gibi birçok kentinde koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, mevlit ve taziye ziyaretlerine getirilen yasaklara yeterince uyulmaması salgının yayılmasına neden oldu. Birçok kentte salgının kontrol altına alınmasının ardından düğün, mevlit ve taziye ziyaretleri yapanlar, vaka sayının artmasına neden oldu. Son olarak, Diyarbakır'da verilen bir mevlit yemeğine katılan koronavirüs salgınına yakalanan kişi, yemekteki 37 kişiye virüsü bulaştırdı.

Koronavirüsle mücadelede 1 Haziran günü itibarıyla başlatılan kontrollü normalleşme sürecinin ardından düğün, mevlit ve taziye ziyareti yapanların daha da artacağından endişe duyuluyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, normalleşme sürecinin başlamasının ardından yaptığı uyarıda, yeni normalleşmeyi eski normalleşmeyle karıştırıldığına dikkat çekti.

'HALKIMIZ, BU SÜRECİ ESKİ NORMALLEŞME SÜRECİ GİBİ ALGILIYOR'

Prof. Dr. Recep Tekin, kontrollü normalleşme sürecini insanların, toplu yemeklere gidebilecekleri şeklinde algıladıklarını ifade ederek, koronavirüs kurallarına uyulmamasının elde edilen başarıyı etkileyeceğini söyledi. Tekin, yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla başka Diyarbakır olmak üzere bölge koronavirüs vaka sayında artışın yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Ülke olarak Nisan ve Mayıs ayları itibarıyla güzel bir gidişat yakaladık. Vaka sayıları giderek düşüyordu. Bu durumu aldığımız tedbirlere bağladık. Koronavirüsle mücadelede normalleşmenin konuşulmasıyla birlikte vaka sayılarında bir artış yaşanmaya başlandı. Bunun sebebi ise normalleşmeden kastımız, eski normalleşme olmamasıdır. Halkımız, bu süreci eski normalleşme süreci gibi algılıyor. Maske kullanmayacağız, yakın mesafede temas sağlayacağız, toplu yemeklere gideceği gibi algılandı. Bunlara dikkat etmediğimizden dolayı vaka sayımız arttı. Şunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor, normalleşmeden kastımız, yeni normalleşme olmalı. Yeni normalleşmenin de belirli standartları var, maske, sosyal mesafe ve temizlik. Bunlara dikkat etmediğimiz sürece vaka sayıları artacak ve eskiden daha kötü olacaktır. Bundan dolayı halkımızdan isteğimiz, herkes maskesini taksın, sosyal mesafeyi korusun ve el hijyenine çok dikkat etsin. Bunlara dikkat edersek, elde ettiğimiz başarıyı koruruz. Yoksa eski günlerden daha kötüsünü yaşarız. Havaların ısınmasıyla insanlar evde kaldıkları sürede yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle normalleşmeyle birlikte rehavete kapıldı. Yeni normalleşme, eski normalleşme olmadığını, yeni kriterler bilip, buna göre hareket etmemiz gerekiyor."

'İKİNCİ DALGANIN OLUŞUP OLUŞMAYACAĞINI 2 HAFTADA GÖRECEĞİZ'

Bölgedeki vaka sayılarında yaşanan artışın, ikinci dalganın habercisi olup, olmadığı sorunu yanıtlayan Tekin, önümüzdeki iki haftaya dikkat çekerek, şunları söyledi:

"İkinci dalganın oluşup, oluşmayacağı bir iki haftada görebileceğiz. Toplum olarak buna dikkat edersek, vaka sayımızdaki artış çok olmayacak. Ama biz maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmezsek vaka sayımız çok artabilir. Yeni normalleşme sürecinde tedbiri elden bırakmamız gerekiyor."

DİYARBAKIR YASAĞA RAĞMEN SÜRDÜRÜLEN DÜĞÜN VE TAZİYELER KORONAVİRÜS VAKALARINI ARTIRIYOR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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