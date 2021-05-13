Diyarbakır Valisi Karaloğlu üs bölgeleri ve karakolda görevli Mehmetçik ile bayramlaştı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kulp ve Dicle ilçelerinde üs bölgeleri ve karakolda görevli askerleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kulp ve Dicle ilçelerinde üs bölgeleri ve karakolda görevli askerleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Vali Karaloğlu, ilk olarak Kulp ilçesinde 1300 rakımlı Aygün Karakolunu ziyaret etti.

Kulp İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Yılık tarafından karşılanan Karaloğlu, karakolda görevli askerlerle bayramlaştı, onlarla kahvaltı yaptı.

Daha sonra sırasıyla Kulp ilçesindeki 1800 rakımlı Panak Kemiharçe ile Dicle ilçesindeki 1000 rakımlı Akübektepe üs bölgelerini ziyaret eden Karaloğlu, askerlerle görüşerek bayramlaştı.

Karaloğlu, yaptığı açıklamada, toplumun huzur ve güven içerisinde bayramını kutlayabilmesi için görevleri başında olmaları gerektiğini belirterek, "Görevi başında, nöbette olan arkadaşlarımızı ziyaret ederek bayram mutluluklarına ortak olduk, bayramlarını kutladık. Bayramda da çalışan tüm birimlerimizin bayramlarını kutluyorum. Virüs musibetinden de kurtulmuş olarak gelecek bayramlara kavuşmayı temenni ediyorum." dedi.

Karaloğlu'na Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin