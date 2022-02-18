Sur'da terörün zarar verdiği okul kaymakamlık binasına dönüştürüldü

SUR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu zarar gören Süleyman Nazif Ortaokulu restore edilerek, kaymakamlık hizmet binasına dönüştürüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sur Kaymakamlığı, restorasyonu tamamlanan eski okula taşındı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sur Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Abdullah Çiftçi'ye hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Vali Karaloğlu, ziyarette, 2015-2016'da terör örgütünün Türkiye'nin en değerli yerlerinden biri olan Sur bölgesine, hendekler kazarak, çukurlar oluşturarak, vatandaşların konutunu, tarihi mekanları, camileri, kiliseleri, hamamları, hanları yok ederek çok büyük tahribat verdiğini anımsattı.

Devletin büyük gayretle vatandaşların yıkılan konutlarını ve tahrip olan tarihi yapıları yeniden ihya ettiğini vurgulayan Karaloğlu, Süleyman Nazif Ortaokulunun da Sur olaylarında ağır hasar gördüğünü, binanın restorasyonu tamamlanarak Sur Kaymakamlığı olarak hizmet verdiğini bildirdi.

Vatandaşların da Sur'a yerleşmeye başladığını kaydeden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Artık konutlarda vatandaşlarımız oturmaya başladı. Geçen hafta Yenikapı iş yerleri ile ilgili Emlak Konut A.Ş açık arttırma ihale ile iş yerlerini kiraya verdi. Baharda bölgede iş yerlerinin açıldığı, vatandaşın konutlarında oturduğu, diğer kamu binalarının, kiliselerin, camilerin yeniden ihya edildiği yeni bir döneme giriyoruz."

Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, surların en çok tahribat oluşan Dicle Vadisi'ne bakan 870 metrelik kısmıyla ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının finansmanını sağladığı ihalenin gerçekleştiğini belirtti.

"Gerçek Sur kimliği ortaya çıkacak"

Bölgedeki 342 sivil mimari örneği tescilli yapının restorasyonu için TOKİ'nin çalışmalarının devam ettiğini aktaran Karaloğlu, "Bölgenin hem yeniden inşa ettiğimiz konutları hem de tescilli yapılarının kullanımı başladığında gerçek Sur kimliği ortaya çıkacak. Şehrimizin, bölgemizin, insanımızın, 2015-2016'da yaşanan olaylar gibi vahşi olayları artık coğrafyanın, coğrafyadaki insanımızın yaşamamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Surda bahar mevsiminin başladığını ifade eden Karaloğlu, baharla beraber gerçek bir cazibe merkezinin Diyarbakır'da başlayacağını kaydetti.

Vali Karaloğlu, "Yemyeşil, çiçeğiyle, böceğiyle, ağacıyla, çevre düzenlemesi ile yeni bir cazibe merkezi inşallah Diyarbakır'da ortaya çıkmış olacak." dedi.