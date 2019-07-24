Diyarbakır sokaklarında start veren 'Sabırsızlık Zamanı' film çekimleri tamamlandı

Diyarbakır'ın birçok tarihi yerlerinde oyuncu Aydın Orak'ın yazıp yönettiği 'Sabırsızlık Zamanı' adlı uzun metraj filmin çekimleri tamamlandı.

Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde çekilmeye başlayan ve yoksul bir mahallede yaşayan, yazın sıcağından bunalmış iki kardeşin lüks bir sitenin havuzuna girebilme mücadelesini çarpıcı bir hikayeyle anlatan film çekimleri tamamlandı. Filmin kadrosunda Pelin Batu, Feride Çetin, İştar Gökseven, Ali Seçkiner Alıcı ve Rıza Sönmez gibi ünlü isimler yer aldığı ve yaklaşık 2 haftalık çekim öncesi hazırlık sürecinin ardından başlayan filmin çekimleri büyük bir başarıyla sona erdi. Tiyatro ve sinema oyunculuğuyla tanınan Aydın Orak, daha önce de Asasız Musa ve Yaşar Kemal Efsanesi adlı filmlerin yönetmenliğini üstlenmiş, Orak Film'in üçüncü yapımı olan Sabırsızlık Zamanı filminin yapımcısı ise Salih Süleymani tarafından yapıldı. Görüntü yönetmenliğini Vedat Oyan yaptığı filmin müzikleri ise ünlü müzisyen Murat Hasarı tarafından seslendirildi. Ortak yapımcılığını ve uygulayıcı yapımcılığını Feyzi Baran üstlendiği 'Sabırsızlık Zamanı' adlı uzun metraj filmin yapım aşamalarının tamamlanmasının ardından İstanbul ve Diyarbakır'da yapılacak galalar ile 2020'de vizyona girmesi planlanıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA