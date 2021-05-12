Diyarbakır polisi, Kızılay'a kan bağışında bulundu
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Diyarbakır polisi, Kızılay'a kan bağışında bulundu

Diyarbakır polisi, Kızılay'a kan bağışında bulundu
Demirören Haber Ajansı / Nurettin FİDANCAN - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve kentte görev yapan çok sayıda polis, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve kentte görev yapan çok sayıda polis, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi'nce İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine kan stoklarını artırmak amacıyla kan bağışı çadırı kuruldu. Kampanyasına destek olan İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve kentte görev yapan çok sayıda polis, gelerek kan bağışında bulundu.

'TEREDDÜT ETMEDEN GÖNÜLLÜ OLDULAR'Hem koronavirüs, hem de ramazan ayı nedeniyle kan bağışında düşüş olduğunu öğrendiklerini belirten Emniyet Müdürü Yaman, kan stoklarını artırmak ve kampanyaya destek olmak amacıyla bağışta bulunduklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımız çok yoğun bir mesaideler. Bir taraftan suç ve suçlu ile mücadele ediyor, bir taraftan salgın dolayısıyla alınan yoğun tedbirlerde görev alıyor. Arkadaşlarımız bu yoğunluk içinde dahi kampanyayı duyunca hiç tereddüt etmeden gönüllü oldular. Şu ana kadar 270 ünite kan verildi ve devam ediyor. İnşallah bunun çok daha fazlası olacak" dedi.

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Naif Yılmaz ise, Diyarbakır'daki kan stoklarında acil ihtiyacı karşılayacak seviyeye ulaştıklarını belirterek, "Kan bağışında bulunan polislere teşekkür ediyorum. Dar zamanlarımızda her zaman yanımızda gördüğümüz emniyet mensuplarımızı bugün de yanımızda gördük, bizi yalnız bırakmadılar" diye konuştu.


Diyarbakır polisi, Kızılay'a kan bağışında bulundu
Diyarbakır polisi, Kızılay'a kan bağışında bulundu
Diyarbakır polisi, Kızılay'a kan bağışında bulundu
Diyarbakır polisi, Kızılay'a kan bağışında bulundu
Diyarbakır polisi, Kızılay'a kan bağışında bulundu
Diyarbakır polisi, Kızılay'a kan bağışında bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin FİDANCAN

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