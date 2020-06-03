DİYARBAKIR Polis Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının zanlıları, birbirlerini suçladı
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DİYARBAKIR Polis Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının zanlıları, birbirlerini suçladı

Polis Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının zanlıları, birbirlerini suçladıDİYARBAKIR,(DHA) - DİYARBAKIR'da, geçen cumartesi günü 'dur' ihtarına uymayanların açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan'ı (31) şehit olduğu olayla ilgili dün tutuklanan Muhammed Emir Cura (25) ve Ferit Aytekin...

03.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:44

Polis Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının zanlıları, birbirlerini suçladı

DİYARBAKIR,(DHA) - DİYARBAKIR'da, geçen cumartesi günü 'dur' ihtarına uymayanların açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan'ı (31) şehit olduğu olayla ilgili dün tutuklanan Muhammed Emir Cura (25) ve Ferit Aytekin (20), mahkemede birbirlerini suçladı.

Cumartesi günü 5 Nisan Mahallesi'nde devriye gezen polislerin belinde tabanca görmesi üzerine kimlik sormak istediği Muhammed Emir Cura ile yanında bulunan Ferit Aytekin ve M.A. 'dur' ihtarına uymayıp, kaçtı. Tutuklanan zanlılardan biri, tabancayla ateş açarak polis memuru Atakan Arslan'ı yaraladı. Yaralı polis memuru kaldırıldığı özel hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak, şehit oldu. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler Muhammed Emir Cura, Ferit Aytekin ve M.A.'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi, dün emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Cura ve Aytekin 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

MAHKEMEDE BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürerken, Cura ve Aytekin'in dün mahkemede yaptıkları savunma ortaya çıktı. Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nde Cura ve Aytekin, birbirlerini suçladı.

Mahkemedeki savunmasında Cura, Aytekin'in kendisine iftira attığını belirterek, şunları söyledi:

"Ferit bana iftira ediyor. İşlediği suçu üzerime atıyor. Bana kurusıkı diye silahı verdi. Olay sırasında biz polisi görmedik. Ferit ile sokakta tost yemeye gittiğimiz sırada arkamızdan biri 'gel buraya' diyerek seslendi. Ferit bir gün önce kavga etmişti. Hasımları çoktu. Sonra rastgele bir el ateş ettikten sonra 'kaç' diyerek silahı da elime verdi."

Aytekin de mahkemede, Cura'yı şu sözlerle suçladı:

"Polis 'dur' deyince ben durdum. Cura polisi hedef alarak bir el ateş etti. Kesinlikle polis memurunu vurmadım ve ateş etmedim. Cura yalan söylüyor" diye savunma yaptı.

Öte yandan, tetiği çeken zanlının tespiti için saldırıda kullanılan tabanca ve mermilerin kriminal incelemeye gönderildiği, parmak izi incelemesinin sürdüğü belirtildi.

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DİYARBAKIR,(DHA)

DİYARBAKIR Polis Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının zanlıları, birbirlerini suçladı

Kaynak: DHA

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