İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
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İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Mardin

Mardin Kudüs Platformunca, Şakir Nuhoğlu Camisi'nde basın açıklaması yapıldı. Saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabı cenaze namazı kılındı.

İHH Mardin Şube Başkanı Mehmet Timurağaoğlu, Filistinlilere yönelik saldırıları kınayarak, "Mekan olarak her ne kadar uzak olsak da ruhumuz, kalbimiz ve dualarımızla onların yanındayız. Kudüs davası bizim davamız, acıları bizim acımız, sevinçleri de bizim sevincimizdir." dedi.

Basın açıklamasının ardından dualar okundu.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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