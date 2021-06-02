Diyarbakır'ın tarihi surlarındaki Dağkapı burçları "Hamit Aytaç Hat Müzesi" olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'ın tarihi surlarındaki Dağkapı burçları "Hamit Aytaç Hat Müzesi" olacak

Diyarbakır'ın tarihi surlarındaki Dağkapı burçları 'Hamit Aytaç Hat Müzesi' olacak
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde tarihi surların Dağkapı'da yer alan 1 ve 2 nolu burçları restore edilerek "Hamit Aytaç Hat Müzesi"ne dönüştürülecek.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde tarihi surların Dağkapı'da yer alan 1 ve 2 nolu burçları restore edilerek "Hamit Aytaç Hat Müzesi"ne dönüştürülecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Kalesi'ni gelecek nesillere taşımak amacıyla "Surlar'da Diriliş Başlıyor" mottosuyla başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Münir Karaloğlu, 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren Diyarbakır Kalesi'nin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının en önemli görevleri arasında olduğunu belirtti.

Diyarbakır'da göreve başlar başlamaz surların restore edilmesi için çalışmalara başladıklarını ifade eden Karaloğlu, 5 bin 200 metre uzunluğundaki surların bir çoğunda restorasyon ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Surlardaki restorasyonun 3. etabının Dağkapı Meydanı'ndaki 1, 2, 57 ve 8 nolu burçları kapsadığını anlatan Karaloğlu, Türk hat sanatını Osmanlılardan Cumhuriyete taşıyan hattat Hamit Aytaç'ın Diyarbakırlı olduğunu, Dağkapı Meydanı'ndaki 1 ve 2 nolu burcu Hamit Aytaç adına hat müzesi ve hat mektebi yapacaklarını kaydetti.

Karaloğlu, "Önümüzdeki dönemde onunla ilgili İstanbul'daki dostlarımızla da temasa geçip Hamit Aytaç'ın hatırasını, bu şehirde doğmuş, bu toprakların yetiştirmiş olduğu büyük hattatımızı da Diyarbakır'da gençlerimize ve insanlarımıza anlatmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın tarihi surlarındaki Dağkapı burçları 'Hamit Aytaç Hat Müzesi' olacak
Diyarbakır'ın tarihi surlarındaki Dağkapı burçları 'Hamit Aytaç Hat Müzesi' olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Sedat Peker Antony Blinken Binali Yıldırım
Magazin Murat Boz Seda Sayan Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Enes Ünal Fatih Terim Merih Demiral Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır'ın tarihi surlarındaki Dağkapı burçları "Hamit Aytaç Hat Müzesi" olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 14:43:11. #1.14#

title