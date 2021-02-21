Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim
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Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim

21.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:33

Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi ve turistik mekanlar sessizliğe büründü.

Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi ve turistik mekanlar sessizliğe büründü.

Cadde ve sokakların boş kaldığı kentin önemli tarihi ve turistik yerleri arasında bulunan merkez Sur ilçesinde sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 salgınını önleme çalışmaları kapsamında uygulanan kısıtlama ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Dünya Kültür Miras Listesi"nde yer alan Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri çevresinde sakinlik yaşanıyor.

Tarihi Sur ilçesindeki İçkale, Ulu Cami, Hazreti Süleyman Camii, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi ve Millet Bahçesi ile kafe ve çay bahçesi faaliyetlerine geçici süre ara verilen Hasan Paşa Hanı ve merkez Yenişehir ilçesindeki Ongözlü Köprü'de de sessizlik dikkat çekiyor.

Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyarken polis ekipleri kent genelinde uygulamalarını sürdürüyor.

Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim
Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim
Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim
Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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