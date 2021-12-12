DİYARBAKIR'IN SU SORUNUNA YARIM ASIRLIK ÇÖZÜM

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, kentin uzun vadeli su ihtiyacını çözecek olan 2'nci Merhale İçme Suyu? projesinin hayata geçirilmesiyle kentin yarım asırlık su sorununun ortadan kalkacağını söyledi. Vali Karaloğlu, Projenin tamamlanmasıyla kente verilen su miktarı 2 katına çıkacak. Diyarbakır'ın vizyon projelerinden bir tanesi ve 2055 yılına şehrin gelişimi, nüfus artışına göre Diyarbakır'ımız herhangi bir su sıkıntısı yaşamayacak dedi.

Diyarbakır'ın 2055 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak olan proje hayata geçirildi. Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'ndan kente verilecek suyun boru döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Münir Karaloğlu'na, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Eğil Kaymakamı İdris Arslan, DSİ 10. Bölge Müdürü Mahir Arslan eşlik etti. Su boru kaynaklayan Vali Karaloğlu, Diyarbakır'ın içme suyu ihtiyacını uzun vadede karşılayacak olan '2'nci Merhale İçme Suyu' projesinin kentin en önemi vizyon projelerinden biri olduğunu kaydetti. Söz konusu projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle yapıldığını belirten Vali Karaloğlu, '2020 yılındaki Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın bölge valileri ile yapmış olduğu değerlendirme toplantısında kendisine Diyarbakır'ın bu önemli acil su problemini arz etmiştim. Sayın Cumhurbaşkanımız, Tarım ve Orman Bakanlığımıza, DSİ Genel Müdürlüğümüzü hemen talimatlandırdılar. Ek yatırım programına alınarak 2020 yılının Aralık ayında ihale süreci başladı. ve şu anda çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor dedi.

'KENTE VERİLEN SU MİKTARI İKİ KATINA ÇIKARILACAK'

Söz konusu projenin tamamlanmasıyla kente verilen suyun iki katına çıkacağına işaret eden Vali Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü

Suyu 2200'lük çelik borularla kente taşıyacağız. Yine çelik borudan şu anda şehre vermiş olduğumuz saniyede 3 metreküp suyu 6 metreküp suya çıkaracağız. Kente verilen suyu 2 katına çıkarmış olacağız. Diyarbakır'ın vizyon projelerinden bir tanesi ve 2055 yılına kadar Diyarbakır'daki öngörmüş olduğumuz projeksiyonumuza göre öngörmüş olduğumuz şehrin gelişimi, nüfus artışına göre Diyarbakır'ımız herhangi bir su sıkıntısı yaşamayacak.?

Vali Karaloğlu, 180 dönümlük arazi üstünde inşaat çalışmaları devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığıyla Büyükşehir belediyesi tarafından ortaklaşa yapılan Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.