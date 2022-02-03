Diyarbakır'ın 2022'de öncelikli hedefi iç turizm

DİYARBAKIR (AA) - Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan, kültürel ve tarihi değerleriyle ön plana çıkan Diyarbakır, bu turizm sezonunda misafirlerini bekliyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan tarihi surlar ve Hevsel Bahçeleri, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, Malabadi ve Ongözlü köprüleri, 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, İçkale Müze Kompleksi, Hazreti Süleyman Camisi ile 27 sahabe türbesi, Diyarbakır Müzesi ve çevresindeki Millet Bahçesi, Hasan Paşa Hanı, Cahit Sıtkı Tarancı Müze Evi ile Ahmet Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi gibi yapıların yanı sıra yöre mimarisine uygun inşa edilen tarihi evleri ve çarşısıyla Diyarbakır, bu yıl Türkiye'nin 80 ilinden ziyaretçi ağırlamak istiyor.

Vali Münir Karaloğlu, AA muhabirine, Diyarbakır ve bölgenin yapılan çalışmalarla turizmde iyi bir noktaya geldiğini belirterek, turizmde bir şehrin tanıtımından daha çok bölgesel tanıtım mantığıyla Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'yı kapsayan "Mezopotamya'nın Altın Üçgeni" çalışmasını başlattıklarını anımsattı.

Yapılan kazılarla yerleşik hayat, tarım, hayvancılık ve madencilik alanlarında ortaya çıkarılan bulgularla bölgeyi insanlığın ana vatanı olarak nitelendirdiklerini kaydeden Karaloğlu, bölgenin 40 yıldır hiç hoş olmayan konularla sürekli gündemde tutulduğunu, bu nedenle olumlu özelliklerinin arka planda kaldığını söyledi.

Turist sayısında yüzde 50 artış

Karaloğlu, "Biz arzu ediyoruz ki bu büyük tarihsel miras, kültürel varlık artık hem kendi insanımız hem de dünya insanlığı için yeniden görünür, bilinir hale gelsin, insanoğlu kendi ana vatanını tanısın istiyoruz. Buralar insanın ana vatanı." dedi.

Diyarbakır'da "kültür ve inanç turizmi" konusunda çalıştay düzenlediklerini aktaran Karaloğlu, çalıştaya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ve turizm sektöründen katılım olduğunu aktardı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın da desteklediği Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'yı kapsayan yeni turizm rotalarının oluşturulduğunu ifade eden Karaloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu an geldiğimiz noktada, 2021 salgının etkilerinin devam ettiği ve mücadele ettiğimiz bir yıl olmasına rağmen Diyarbakır'a gelen yerli yabancı turist sayısında yüzde 50'lik bir artış sağlamış olduk. Diyarbakır, özellikle sonbahar döneminde çok hareketliydi. Bunu, hem mekanlar hem otel hem de restoran verilerine baktığınızda çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. 2022'den de çok daha ümitliyiz."

En yıkık sur ve burçların yer aldığı bölümde restorasyon yapılacak

Kentin en büyük değerinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, surları listede yer almasını hak edecek konumda tutabilmek için başlatılan restorasyon çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenti son ziyareti sırasında verdiği talimatları doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın finansmanını sağladığı 5. etap restorasyon çalışmasının ihalesini gerçekleştirdiklerini anlatan Karaloğlu, "İnşallah yakın zamanda İçkale ile Yenikapı arasındaki 870 metrelik Dicle Vadisi'ne bakan en yıkık sur ve burçların yer aldığı bölümde çok ciddi bir restorasyon çalışmamız başlayacak." diye konuştu.

Geçen yıl inanç turizmi açısından çok önemli olan Lice ilçesindeki Ashabı Kehf Mağarası çevresinde, Hani ilçesindeki Pir Aziz Türbesinin bulunduğu alanda ve Ergani ilçesindeki Makam Dağı'nda alt yapı çalışmaları yaptıklarını bildiren Karaloğlu, "Yakın zamanda da Eğil ilçesinde Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Zülkifl ile Elyesa peygamberlerin medfun olduğu Ziyaret Tepe ile Asur Kalesi arasında ışıklandırılması yapılan yürüyüş yolunu kazandırdık" dedi.

Bölgeye yoğun ilgi var

Geçen yıl Karacadağ'da lav yolu bisiklet turu, doğa yürüyüşü, Yabanardı-Şeyhandede Tabiat Parkı ve Birkleyn Mağaralarında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini hatırlatan Karaloğlu, kentin örtülmüş, gözden uzak tutulmuş tarih, kültür ve doğal değerlerini gün yüzüne çıkaracak etkinlikler yaptıklarını, bu yıl da bu tür etkinlikleri vatandaşlarla beraber yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Diyarbakır'ı tanımayı ve tanıtmayı sürdüreceklerini dile getiren Karaloğlu, kente gelecek turist sayısında hedeflerinin büyük olduğuna işaret etti.

Karaloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Diyarbakır'ın şu anda, kısa sürede 5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayabilecek potansiyeli, gücü var. İnşallah biz Diyarbakır'daki olguyu, algıya dönüştürebilirsek, kent bunu en kısa sürede sağlayacaktır. Öncelikli hedefimiz iç turizm. Artık Türkiye'de insanlar kendi ülkelerini görmek, gezmek, bilmek, tanımak istiyorlar. Özellikle bu bölge yıllardır insanların gelemediği bir bölge olduğu için şu anda yoğun bir ilgi var. Biz de o ilgiye cevap vermek istiyoruz. İnşallah bunun karşılığını da alacağız."