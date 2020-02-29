: Diyarbakır hdp önündeki eylemde 180'inci gün

29.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:39

HDP önündeki eylemde 180'inci gün (2)

AİLE SAYISI 107'YE YÜKSELDİ

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylem yapan ailelerin sayısı, 180'inci günde, 3 ailenin daha katılmasıyla 107'ye yükseldi.

'5 YILDIR KOKUSUNA, SESİNE HASRETİM'

5 yıl önce kaçırılan oğlu Engin Küçükdal (20) için Adana'dan gelen Kamile Küçükdal, oğluna kavuşmak umuduyla HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldığını söyledi. 5 yıldır Engin'in kokusuna hasret kaldığını söyleyen Küçükdal, "8'inci sınıfa kadar okudu. Tarlaya çalışmaya gidiyorduk. Kaybolduktan sonra mahalledeki gençlerde terör örgütünün onu kaçırdığını öğrendim. Buraya oğlum için geldim. 5 yıldır sesine, kokusuna hasretim. Beni görüyorsa gelsin. Onu bekliyorum. Eve giriyorum, ev bana zindan gibi. Başımı yastığa koyamıyorum" dedi.

'OĞLUMU HDP'DEN İSTİYORUM'

Sakarya Üniversitesi Maliye Bölümü'nde okuduğu sırada 5 yıl önce kaçırılan oğlu Yavuz (28) için Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinden gelen Sevgi Çahmar da oturma eylemine katıldı. Oğlu Yavuz'a teslim olması için çağrıda bulunan Sevgi Çahmar, "Gel devlete teslim ol. Oğlumu istiyorum. Oğlum için buraya geldim. Oğlum gelene kadar buradayım. Oğlumu HDP'den istiyorum. Kim götürmüşse ondan istiyorum" diye konuştu.

'NİŞANLIN SENİ BEKLİYOR'

9 ay önce Kocaeli'de bir inşaatta çalışken ortadan kaybolan oğlu İdris (23) için Ağrı'dan gelen Altun Bozkurt ise "İdris, rica ediyorum gel. Baban hasta, ben hastayım. Nişanlın bekliyor. Kurban olayım gel" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu