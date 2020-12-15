DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

15.12.2020 11:56 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:00

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Karakoç, yaşam kategorisinde Juancho Terros'un "Kolombiya'da okullarda ev yapımı maskeler", haber kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", spor kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavürüsle zorlu mücadele" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve hepsini çok beğendiğini kaydeden Karakoç, "Genel olarak Anadolu Ajansı gerçekten çok iyi kareler yakalamış. Çok iyi fotoğraflar çekmiş. Bu fotoğraflar hepsi seçilmeye layık." diye konuştu.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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