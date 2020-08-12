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DİYARBAKIR Denizde boğulan Boğaziçili Aryen, son yolculuğuna uğurlandı

Denizde boğulan Boğaziçili Aryen, son yolculuğuna uğurlandıKOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde girdiği denizde boğulan Aryen Jiyan Kartal (19), bu sabah memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.

12.08.2020 16:18 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:23

Denizde boğulan Boğaziçili Aryen, son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde girdiği denizde boğulan Aryen Jiyan Kartal (19), bu sabah memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi. Ramazan Kartal, kızının üniversite sınavında geçen sene derece yaparak Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleştiğini, hayallerinin yarım kaldığını belirterek, Yılların çabasıyla, emeğiyle derece yaptı, 542'nci oldu. Annesinin, babasının yüzünü güldürdü. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okuyordu. Hayali yönetici olmaktı dedi.

Kandıra ilçesindeki Babalı Mahallesi sahiline, 10 Ağustos'ta günübirlik tatil için kuzenleriyle birlikte gelen Mehmet Can Çokmez (23) ile Aryen Jiyan Kartal, saat 17.00 sıralarında denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Çokmez kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kuzeni Kartal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kartal'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Sabah saatlerinde Diyarbakır'a getirilen cenaze, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda ailesi ve yakınları tarafından toprağa verildi.

'ÜNİVERSİTEYİ TÜRKİYE 542'NCİSİ OLARAK KAZANDI, YÖNETİCİ OLACAKTI'

Yaşamını yitiren genç kızın babası Diyarbakır'ın Ergani Belediyesi eski başkanı Ramazan Kartal, Aryen Jiyan'ın üniversite sınavında Türkiye genelinde derece yaparak Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleştiğini söyledi. Kızının yönetici olma hayalinin olduğunu aktaran acılı baba, Aryen'in başarısıyla ailenin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Kartal, Kızım Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okuyordu. Pandemi nedeniyle evdeydi. Koşullar biraz yumuşayınca annesiyle birlikte kuzenlerinin yanına gitti. Aslında tatillerini de yapmışlardı. Kuzenleriyle birlikte Kandıra bölgesinde denize girmek istemişler. Sonra dalgalar alıp götürmüş onu. Müdahale edildiği zaman da geri döndürülemedi. Çok zor bir şey, Allah kimseye yaşatmasın. Gerçekten evlat acısı başka bir şeydir. Tabii her kesin evladı değerlidir, her kesin evladı annesinin babasının canıdır. Yılların çabasıyla emeğiyle bir yıl önce üniversite sınavında Türkiye'de derece yapmış, 542'nci olmuştu. Annesinin, babasının yüzünü güldürmüştü. Yönetici olmak istiyordu, bunun için de çok çaba sarf etmişti gerçekten. Ben dünden beri hep şunu düşünüyorum, acaba bu kadar çalışmasaydı çünkü yaşıtları, akranları dışarıda gezerken, dolaşırken o çalışıyordu dedi.

KÖPEK SEVDİĞİ ANLAR KAMERADA

Pandemi nedeniyle taziye kuramadıklarını belirten baba Kartal, taziyelerini bildiren ve kendileriyle birlikte acılarını paylaşan herkese teşekkür ederken, Aryen Jiyan'dan geride cep telefonuyla daha önce çekilen görüntüleri kaldı. Görüntülerde, Aryen'in bir köpeği sevdiği anlar yer alıyor.

DİYARBAKIR Denizde boğulan Boğaziçili Aryen, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA

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