Diyarbakır'daki HDP mitingine şartlı onay: "Kayyum ve saray" sloganı atılamayacak, "faşizm" serbest

29.08.2019 22:24

HDP ve sivil toplum örgütlerinin Diyarbakır'da yapmak istediği 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingine valilikten izin çıktı.

Mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDK Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu, ESP Genel Başkan Yardımcısı Beycan Taşkıran ve görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı katılarak birer konuşma yapacak. "Barış Anneleri" de sahneden kitleyi selamlayacak.

İÇİNDE "KAYYUM VE SARAY" İFADESİ GEÇEN SLOGAN ATILAMAYACAK

1 Eylül'de yapılacak olan mitinge ilişkin güvenlik toplantısı yapıldı. Tertip komitesi ile emniyet görevlilerinin katıldığı toplantıda, mitinge ilişkin alınan önlemler, hazırlanan sloganlar konuşuldu.

Ana gündemi "kayyum" olan mitinge ilişkin "kayyum" kelimesinin kullanma yasağı getirildi

Toplantıya ilişkin bilgi veren Miting Tertip Komitesi Sözcüsü Ramazan Karakaya, içinde "kayyum ve saray" ifadelerinin geçtiği sloganlarla beraber, "barış tecrit edilemez" sloganının da yasaklandığını söyledi.

Polisin 'faşizm' kelimesinin de yasaklamak istediğini belirten Karakaya, yapılan yoğun tartışma sonucu 'faşizm' ifadesine yasak gelmediğini aktardı.

Onurlu barış için demokratik çözüm' sloganıyla İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek miting, saat 16.00'da başlayacak.