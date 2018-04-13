Diyarbakır'da Yılın Sporcuları Ödülleri Verildi

Spor, sanat ve iş dünyasının katıldığı gala gecesinde, 10 ayrı branştan toplam 53 ödül hak kazanan sporculara verildi. Surname dergisi genel yayın yönetmeni Mehmet Aktarlı " Yaklaşık dört aydır bölgede spor altyapısı ile ilgili bir dosya hazırlığımız vardı ve bu dosya neticesinde böyle bir organizasyon gerçekleştirmeye karar verdik. İlgili kurum ve kuruluşlarla ortak yaptığımız bu organizasyonu her yıl yenisini yapmayı planlıyoruz.

Ayrıca Diyarbakır ve Batman'da bu organizasyonun ilk defa bizim tarafımızdan düzenlenmesi bizim için bir onurdur. Amacımız sportif faaliyetlerin tüm dallarına destek sunmaktır ''dedi. Ödül töreninde; Eski Fenerbahçe kalecisi Murat Yiğitler, Eski Milli takim ve Trabzonspor futbolcusu Şeyhmus Suna, Eski Süper lig hakemi Nihat Mızrak Onur ödülüne layık görüldüler. Milli tekvandocu Ayşe Meryem Yazar ise başarı ödülüne layık görüldü. Ayrıca Diyarbakır spor kadın futbol takım kaptanı Safiye Uçak ve Amedspor kadın futbol takım kaptanı Güzide Alçu en iyi kadın futbolcu ödülüne layık görüldüler. Gala gecesinde Mezopotamya spor, Ergani Spor, Yılın Futbol Takımları seçildi.

Surname yılın sporcu adayları geleneğini devam ettirmek istiyor. Mayısın ilk haftalarında ise Batman'da da yılın sporcu ödüllerini verecek. Yapılan etkinliğin amacı ise; sporcu başarılarının onurlandırılmasının yanında başarının özendirilmesi ve teşvik edilmesi olarak açıklandı.