Diyarbakır'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

ERGANİ, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Ergani ilçesinde, zorlu kış şartlarında beslenme zorluğu yaşayan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü İlçe Şefliği ekipleri doğaya yem bırakmaya devam ediyor.

Ekipler, jandarma ekiplerinin de desteğiyle ilçenin yüksek kesimlerine doğaya yem bıraktı.