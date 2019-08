"Diyarbakır'da trafik kazasında yüzde 40 düşüş oldu"

10.08.2019 14:38

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Diyarbakır'da alınan önlemlerle bir önceki yılla kıyasla trafik kazasında, can ve mal kayıplarında yaklaşık yüzde 40 civarında düşüş oldu." dedi.

Vali Güzeloğlu, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki Pirinçlik Yol Kontrol noktasını ziyaret ederek, bayram dolayısıyla alınan tedbirleri inceledi.

Sürücüler ve yolcularla sohbet eden Güzeloğlu, emniyet kemerlerinin takılıp takılmadığını kontrol etti.

Güzeloğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın bayramı huzur ve güven içinde geçirmesini sağlamak, sevdiklerine sağlıkla kavuşmaları için trafik tedbirlerinin alındığını söyledi.

Trafik kazalarında yaşanan can ve mal kaybına işaret eden Güzeloğlu, bu konuda İçişleri Bakanlığınca başlatılan çalışmalar sonucunda kayıpların azaldığını aktardı.

Diyarbakır'da da bayram nedeniyle hem polis hem de jandarma bölgesinde tedbirler aldıklarını ifade eden Güzeloğlu, şöyle dedi:

"Dünden itibaren başlayan en yüksek düzeydeki önlemler çerçevesinde, il genelinde bin 780 emniyet ve jandarma trafik görevlilerimiz, 140'a yakın sabit trafik ekiplerimiz, 47 sabit nokta olmak üzere alanda görev yapıyor. Emniyet ve jandarma trafik denetimlerimiz drone ve helikopter destekli olarak ta icra edilecek. Havadan yapılan görüntüler anında izleme merkezlerimize aktarılacak."

Sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takması, yorgun ve uykusuz araç kullanmaması, hız sınırına uyması ve cep telefonuyla konuşmaması gerektiğini dile getiren Güzeloğlu, "Diyarbakır'da alınan önlemlerle bir önceki yılla kıyasla trafik kazalarında, can ve mal kayıplarında yaklaşık yüzde 40 civarında düşüş oldu. Tabi hedefimiz tamamen yok etmek ve başta can olmak üzere kayıplarımızı bir daha yaşamamayı dilemek. Bunun gerçekleşmesi, aldığımız tedbirlere ama öncelikle başta sürücülere ve vatandaşların bu tedbirlere katılmalarına bağlı." ifadelerini kullandı.

Güzeloğlu'na, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA