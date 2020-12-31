Diyarbakır'da tarihi 38 camide temizlik çalışması başlatıldı

Diyarbakır'ın kültür ve ticaret merkezi Sur ilçesindeki tarihi 38 camide temizlik çalışması başlatıldı.

Sur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı, içerisinde kadınların da bulunduğu ekipler, başlatılan çalışmayla tarihi ilçedeki 38 camide temizlik yapıyor.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Lala Kasım Bey Camisi'nde yapılan çalışmaları denetledi. Çiftçi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, görevi devraldıkları bir yıl süresinde hizmet odaklı ve devletin kaynaklarının her bir kuruşunun doğru kullanılması yönünde bir çaba içerisinde olduklarını söyledi.

Bir yıllık sürede yaptıkları çalışmalarla belediyenin, mali ve personel altyapısını önemli oranda düzelttiklerini ve borçları azalttıklarını aktaran Çiftçi, belediyenin en temel görevi olan temizlik çalışmalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde daha da önem kazandığını belirtti.

Oluşturdukları ekiplerle camileri en ince ayrıntısına kadar temizlediklerini ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Camilerimize ilk kez kadın eli değmiş oluyor. Bu sayede Sur içinde bütün camilerimizin ince temizliğini yapıyoruz. Vatandaşlarımızın çok daha hijyenik ortamlarda ibadetlerini yapmalarının sağlıyoruz. Bu noktada çok güzel geri dönüşler aldık. Temizlik faaliyetlerimiz devam edecek."

Belediyenin güçlü bir adım atarak daha önce işten çıkarılan 130 personeli tekrar işe aldığını anımsatan Çiftçi, hem personellerin mağduriyetinin giderildiğini hem de ilçede yıllardır süre gelen temizlik sorununu da bu noktada çözdüklerini bildirdi.

Sur'un yakın tarihteki en temiz dönemini yaşadıklarını dile getiren Çiftçi, "Sokaklarımız tertemiz. Arkadaşlarımız 7 gün 24 saat sürekli caddelerde temizlik yapıyor. Yere düşen her çöp kısa bir süre içerisinde kaldırılıyor ve sokaklarımız temiz." dedi.

"Sur, herkesin ilgisini çekecek bir şehir haline gelecek"

Tarih, kültür ve medeniyetiyle ön plana çıkan kentin turizmde ön plana çıkması için yoğun çaba sarf edildiğini aktaran Çiftçi, sokak ve caddelerin temizliği konusunda önemli mesafe katettiklerini söyledi.

İlçede, metruk yapıların yıkılacağını, sokak ve cephe yenileme çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren Çiftçi, şöyle devam etti:

"Sur'un adeta el değmemiş bir sokağı kalmamış olacak. El birliğiyle vatandaşlarımızın ortak gayretiyle Sur her geçen gün bir önceki günden daha güzel olacak. Bütün dünya milletlerine hizmet edecek. Bu tarihi mekan yine çok daha güzel, çok daha huzurlu, temiz bir şekilde tarihine uygun bir şekilde hizmet verecek. Sur, önceki kötü imajının çok daha ötesinde herkesin ilgisini çekecek bir şehir haline gelecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı