Diyarbakır'da tamamlanan Ambar Barajı su tutmaya başladı - Haberler
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Diyarbakır'da tamamlanan Ambar Barajı su tutmaya başladı

AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da tamamlanan Ambar Barajı su tutmaya başladı

Türkiye'nin dev projeleri arasında yer alan Silvan Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Ambar Barajı'nda su tutulmaya başlandı.

Türkiye'nin dev projeleri arasında yer alan Silvan Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Ambar Barajı'nda su tutulmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluşan Türkiye'nin en büyük 2. sulama projesinde, Silvan Barajı'ndan sonra en önemli ikinci baraj olan Ambar Barajı'nın inşaatı tamamlandı.

Toplam 132 milyon 110 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip ve 123 bin 250 dekar araziyi suya kavuşturacak barajda çalışmalar sona erdi.

Bölgede işsizlik probleminin çözümüne, bölgeler arası farklılıkların giderilmesine ve köyden kente göçün azalmasına katkı sağlayacak baraj, milli ekonomiye yılda 184 milyon 87 bin lira katkı ve 16 bin kişilik ek istihdam sağlayacak.

Baraj, bölge arazilerinde verimi artıracak, yöre halkının gelirine ve istihdamın gelişimine de çok önemli katkı sunacak.

Diyarbakır'da tamamlanan Ambar Barajı su tutmaya başladı

Diyarbakır'da tamamlanan Ambar Barajı su tutmaya başladı

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AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri

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