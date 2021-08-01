Diyarbakır'da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı
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Diyarbakır'da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı Diyarbakır'da iddiaya göre günü birlik ev kiraya verenler sokak ortasında kurşun yağdırdı 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da iddiaya göre günü birlik ev kiraya verenler sokak ortasında kurşun yağdırdı 1 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis Semti Akkoyunlu 2. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre günü birlik ev kiralama işi yapan şahıslar sokakta bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede sandalye ve silahların çekilmesiyle kavgaya dönüştü. Kavga esnasında patlayan silahın kurşunlarından biri V.K. isimli bir kişiye ve park halinde olan araca isabet etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzere olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili geniş çapta inceleme yapılarak kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Diyarbakır'da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Diyarbakır'da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Diyarbakır'da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Diyarbakır'da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Diyarbakır'da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Diyarbakır'da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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