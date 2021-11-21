Sabah Diyarbakır'da balkona çıkanlar gökyüzünü göremedi! Yoğun sis tüm şehri etkisi altına aldı

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, trafikte aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düştüğü Diyarbakır-Şanlurfa, Diyarbakır-Elazığ ve Diyarbakır-Bingöl karayollarında trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

50 METRENİN ALTINA DÜŞTÜ

Kayapınar ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sürücüler farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek ilerledi.Bu arada sis nedeniyle güzel manzaralar oluşturdu. Yüksek katlı yapılar ise sis bulutunun altında kaldı.

Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Son Dakika Haberleri

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