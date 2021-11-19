DİYARBAKIR - Şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç için mevlit okutuldu

DİYARBAKIR (AA) - Yazar, şair ve fikir insanı Sezai Karakoç için memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde mevlit programı düzenlendi.

Kaymakamlıkça düzenlenen program kapsamında, 16 Kasım'da 88 yaşında hayatını kaybeden Karakoç için merkez Ulu Cami'de cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Daha sonra yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Karakoç için mevlit okutuldu.

Programa, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, İlçe Müftüsü Muhsin Demirel, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Vahit Güvensen, HÜDA PAR Ergani İlçe Başkanı Mehmet Emin Buran, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.