Diyarbakır'da online bilgi yarışmasının finali yapıldı Diyarbakır'da online bilgi yarışmasının finali yapıldı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin korona virüs salgınında vatandaşları evde kalmaya teşvik etmek amacıyla düzenlediği kentin tarih, kültür, sanat, edebiyat, spor ile mutfağını konu alan 16 Mayısta başlayan ve 5 Haziranda tamamlanan...

Diyarbakır'da online bilgi yarışmasının finali yapıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin korona virüs salgınında vatandaşları evde kalmaya teşvik etmek amacıyla düzenlediği kentin tarih, kültür, sanat, edebiyat, spor ile mutfağını konu alan 16 Mayısta başlayan ve 5 Haziranda tamamlanan online bilgi yarışmasının finali, 21 yarışmacının katılı ile gerçekleşti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi tiyatro salonunda gerçekleşen büyük finalle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Güngör, Büyükşehir Belediyesi Daire başkanları ve salonda hazır bulunan 15 yarışmacı ile il dışından 6 kişi yarışmaya online sistemle bağlanıp katıldı. Kenti temsil etmesi nedeniyle yarışmacılara toplam 21 soru yöneltildi ve her soru için 21 saniye süre verildi. Yarışma sonunda yöneltilen 21 sorudan 19'unu doğru cevaplayan Onur Bozkurt 1'inciliği, etkinliğe il dışından katılan Ferhat Bozkurt 2'inciliği, Deniz Bayram ise 3'üncülüğü elde etti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan organizasyon sonunda dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. 21 gün süren yarışmada günün finale kalan 21 yarışmacıya ödül olarak tablet verildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Muhsin Eryılmaz, bu tür organizasyonlara ağırlık vereceklerini ifade etti. Eryılmaz, "Yarışma Diyarbakır temalıydı. Diyarbakır 33 medeniyete ev sahipliği yapmış kültür merkezidir. Peygamberler ve sahabeler şehri olduğu için bundan dolayı soru bulmakta zorlanmadık. Bu online yarışmayı hazırlayan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımıza burada görev yapan daire başkanı ve bütün personelimize şehrimiz adına, belediyemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA