Diyarbakır'da "kısıtlamasız" ilk pazar hareketliliği
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Diyarbakır'da "kısıtlamasız" ilk pazar hareketliliği

07.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:07
Diyarbakır'da

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonunda yoğunluk yaşandı.

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonunda yoğunluk yaşandı.

Hafta sonu kısıtlamanın uygulanmadığı kentte, havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar, piknik alanları ve tarihi mekanlar başta olmak üzere sokakları doldurdu.

Tarihi Sur ilçesindeki İçkale, Ulu Cami, Hazreti Süleyman Camii, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Millet Bahçesi Hasan Paşa Hanı ile merkez Yenişehir ilçesindeki Ongözlü Köprü'deki kafe ve çay bahçelerinde kalabalık yaşandı.

Ayrıca, kilimlerini ve piknik malzemelerini alan birçok Diyarbakırlı da Nevroz Park mesire alanına akın etti.

Kent trafiğinde de yer yer sıkışmalar yaşanırken belediyelere ve polise ait araçlardan sık sık maske ve mesafe kuralına uyulmasına yönelik anonslar yapıldı.

Uyarılara rağmen birçok vatandaşın da maske kuralına uymadığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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