Diyarbakır'da kar mücadelesi aralıksız sürüyor - Haberler
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Diyarbakır'da kar mücadelesi aralıksız sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | Yerel

Diyarbakır'da kar mücadelesi aralıksız sürüyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yoğun kar yağışından günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarına gece de devam ediyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da kar mücadelesi aralıksız sürüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yoğun kar yağışından günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarına gece de devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri karın yağdığı ilk andan itibaren kent merkezinde karla yoğun bir şekilde mücadele veriyor. 24 saat esasına göre çalışan ekipler, trafik ve yaya güvenliği için gece yaşanacak buzlanmalara karşı kentteki tüm ana arterlerde yol açma ve tuzlama çalışması yapıyor. Ekipler, kırsal ve kent merkezinde 290 personel 7 kar küremeli tuz atma aracı, 2 kar küreme aracı, 21 greyder, 24 JCB, 9 loder, 2 kamyonet ve traktör olmak üzere toplam 66 araçla çalışıyor.

3 bin 750 kilometre yolda karla mücadele çalışması yürüten ekipler, Kulp'a bağlı Aygün ve Hevedan grup mahalle yollarını yeniden ulaşıma açtı. Ekipler kentte trafik akışının rutin olarak devam edebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Diyarbakır'da kar mücadelesi aralıksız sürüyor

Diyarbakır'da kar mücadelesi aralıksız sürüyor

Diyarbakır'da kar mücadelesi aralıksız sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Koordinasyon Daire Başkanlığı, Diyarbakır, kar, Yerel, Haber

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