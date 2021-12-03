Diyarbakır'da "Kadın Kooperatifçiliği Eğitim Programı" düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından"Kadın Kooperatifçiliği Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Eren Şahin Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, ekonomik ve ticari hayatın en önemli aktörlerinden birinin kooperatifler olduğunu söyledi.

Ülkelerin gelişmişlik ve kalkınma düzeylerine bakıldığında kadınların büyük öneminin bulunduğunu belirten Cıdıroğlu, "Kadınların karar alma mekanizmalarında etkin bir şekilde yer almalarını ve toplumsal politikaların belirlenmesinde önemli olduklarına inanıyoruz. Kadınlarımızın ekonomik ve sosyal statülerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Kadınların kooperatif kurarak teşkilatlanmalarının, ekonomik yaşamda daha güçlü bir şekilde yer almalarını, sosyo-ekonomik statülerini iyileştirmelerine fayda sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yavuz Selim Akçakale de kooperatiflerin kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ilişkin işlemleri yürüttüklerini belirterek, 2012'den sonra farklı bir konsept çizerek, sahaya inme, bilgilendirme, günümüz şartlarına göre de kooperatiflerin oluşumuyla ilgili çalışmalara başladıklarını aktardı.

Akçakale, 2017'de kadın kooperatiflerine hibe kredisi vermeyle ilgili Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'nı (KOOP-DES) hayata geçirdiklerini kaydetti.

Ticaret İl Müdürü Zafer Atik de Diyarbakır'da geçen yılın başında bir olan kadın kooperatifi sayısını, yapmış oldukları tanıtımlarla bugün 13'e çıkardıklarını belirterek, yapacakları eğitimlerle bu sayıyı daha da yukarı çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkarlar İşleri Daire Başkanı Müyesser Güzel de bir konuşma yaptı.

Kooperatifçilikle ilgili sunum yapılan programa, kamu kurumlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

AA / Ahmet Kaplan - Son Dakika Haberleri

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