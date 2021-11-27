Diyarbakır'da iş insanları DİSİDER ile kentin üretim hacmini artırmayı hedefliyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın önde gelen iş insanları tarafından Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) kuruldu.

Kurucuları arasında Aziz Özkılıç, Abdulkadir Karavil, Abdurrahman Bal, Abdurrahman Tanrıkulu, Abdurrahman Aslan, Alican Ebedinoğlu, Fatih Babayiğit, Halis Demirkale, Haluk Cengiz, Recep Ezber, Şükrü Unat, Fikri Aksu, Hatip Buluttekin, Galip Ensarioğlu, Medeni Dilek, Mahmut Biroğlu, Osman Buğdaycı ve Mesut Altın'ın yer aldığı, Şeyhmus Akbaş'ın başkanlığını yürüteceği dernek, kentin üretim hacmini artırmayı hedefliyor.

DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, merkez Kayapınar ilçesinde bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, derneğin kuruluş amacı ve hedeflerini aktardı.

İş dünyasını bir arada tutmak ve yaşanan sorunlara çözüm üretmek adına derneği kurduklarını anlatan Akbaş, gücünü iş dünyasından aldığını, güçlü yapılarıyla önemli projelerde yer alacaklarını söyledi.

Diyarbakır'ın artık siyasi meselelerle değil güzellikleri ve avantajlarıyla ön plana çıkması gerektiğini dile getiren Akbaş, hedeflerinin iş ve AŞ üretmek, ilde işsizlik oranını düşürmek, sahip olduğu ekonomik, kültürel ve turizm avantajlarını dünyaya tanıtarak şehri hak ettiği seviyeye taşımak olduğunu belirtti.

Dernek olarak güçlü iş dünyası üyeleriyle yeni hikayeler yazmak için yola çıktıklarını ifade eden Akbaş, şöyle konuştu:

"İlimiz her alanda değişim ve gelişim gösterdi. Son zamanlarda turizm ve sanayi yatırımlarıyla yakalanan bu ivmeyi daha yükseklere çıkarmak, kentimizin, bölgemizin ve ülke insanımızın refah seviyesini daha iyi noktalara getirmek için çaba ve gayret içerisinde olacağız."

Gençlere rol model olarak değerlerine sahip çıkacaklarını vurgulayan Akbaş, kaderlerini küresel gelişmiş ülkelerin inisiyatifine bırakmamaları gerektiğine dikkati çekti.

Akbaş, "Gelişmiş ülkeler seviyesine gelmek ve rekabet edebilmek için durmadan çalışarak gerek üyelerimizle gerek özel ve kamu kuruluşları ile sürekli istişareler yaparak, ilimizin üretim hacmini artırarak ilimizi tüm dünya ülkelerine her alanda ihracat yapan ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri yapmak amaçlarımız arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri

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